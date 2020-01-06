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Евросоюз считает Гуайдо законным спикером парламента Венесуэлы

Выборы главы Национальной ассамблеи Венесуэлы 5 января сопровождались действиями против демократических и конституционных правил функционирования парламента страны, поэтому Евросоюз продолжит считать действующим спикером Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуано Гуайдо, заявили в ЕС.

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23 января 2019 года Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы
23 января 2019 года Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы
Фото: ЕРА

Выборы президента Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, которые состоялись 5 января, были проведены с нарушениями, поэтому Евросоюз продолжит считать оппозиционного лидера Хуана Гуайдо главой парламента страны, заявил спикер Европейской службы по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано, сообщила пресс-служба ведомства.

"Выборы главы Национальной ассамблеи Венесуэлы в воскресенье отмечались серьезными нарушениями и действиями против демократических и конституционных правил функционирования Национальной ассамблеи. Ее глава Хуан Гуайдо не был допущен к ведению сессии, нескольким оппозиционным законодателям не позволили войти в Национальную ассамблею, был блокирован доступ прессы в здание. Неприемлемо, что Национальная ассамблея как законный демократический орган Венесуэлы не была способна выполнять мандат, который она получила от народа Венесуэлы", – сказано в заявлении.

Европейская служба по иностранным делам и политике безопасности подчеркивает, что нарушения привели к дальнейшему углублению кризиса в Венесуэле.

"Исходя из этого, ЕС продолжает считать Хуана Гуайдо законным главой Национальной ассамблеи до обеспечения условий для надлежащего голосования во время избирательной сессии", – добавил Стано.

В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Николас Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента. 15 января подконтрольный оппозиции парламент страны признал Мадуро узурпатором.

23 января 2019 года глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия выразила поддержку Мадуро.

5 января 2020 года Национальная ассамблея Венесуэлы назначила спикером социалиста Луиса Парру – сторонника Мадуро. Во время голосования военные заблокировали подходы к зданию Национальной ассамблеи, многие депутаты не смогли попасть в здание. О победе Парры объявили во время потасовки в парламенте. Депутаты провели другое голосование, вне оцепленного здания парламента – в редакции оппозиционной газеты El Nacional. За переизбрание спикером Гуайдо проголосовали 100 из 167 депутатов.

Теги: Конституция, выборы, Венесуэла, Европа, Евросоюз, Хуан Гуайдо, Питер Стано
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