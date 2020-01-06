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Оппозиция в Венесуэле вновь назначила Гуайдо спикером парламента

Военные заблокировали здание парламента Венесуэлы, при этом оппозиция страны провела голосование за назначение спикера Национальной ассамблеи вне сессионного зала – в редакции оппозиционной газеты. За переизбрание Хуана Гуайдо спикером парламента Венесуэлы проголосовали 100 из 167 депутатов.

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23 января 2019 года глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны
23 января 2019 года глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны
Фото: ЕРА

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы 5 января назначила спикером социалиста Луиса Парру – сторонника президента страны Николаса Мадуро, сообщило агентство Reuters.

Во время голосования военные заблокировали подходы к зданию Национальной ассамблеи, многие депутаты не смогли попасть в здание. Лидер оппозиции Венесуэлы, действующий спикер Национального собрания Хуан Гауйдо перелез через забор, чтобы проникнуть в сессионный зал.

Оппозиция заявила, что во время провозглашения Парры спикером в зале не было консенсуса, кроме того, о его спикерстве объявили через громкоговоритель во время потасовки.

Депутаты парламента страны провели другое голосование, вне оцепленного здания Национального собрания – в редакции оппозиционной газеты El Nacional. За переизбрание спикером Гуайдо проголосовали 100 из 167 депутатов.

В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента. 15 января подконтрольный оппозиции парламент страны признал Мадуро узурпатором.

23 января 2019 года глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия выразила поддержку Мадуро.

Теги: оппозиция, Венесуэла, Николас Мадуро, кризис, парламент, голосование, Хуан Гуайдо, назначение, Луис Парра
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