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Гуайдо смог попасть в парламент Венесуэлы и принести присягу

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо около получаса спорил с сотрудниками сил безопасности, затем они его пропустили в здание парламента.

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Гуайдо попал в парламент
Гуайдо попал в парламент
Фото: EPA

Силы безопасности Венесуэлы 7 января пропустили в здание парламента лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо, который был избран на второй срок спикером Национальной ассамблеи. Об этом сообщило агентство Reuters.

Гуайдо около получаса спорил с сотрудниками сил безопасности, затем они его пропустили. Политик занял место спикера, к этому времени в парламенте отключили электричество. Он спел гимн страны и принес присягу.

5 января 2020 года Национальная ассамблея Венесуэлы назначила спикером социалиста Луиса Парру – сторонника президента Николаса Мадуро. Во время голосования военные заблокировали подходы к зданию Национальной ассамблеи, многие депутаты не смогли попасть в парламент. О победе Парры объявили во время потасовки в здании. Депутаты провели другое голосование – вне оцепленного здания парламента, в редакции оппозиционной газеты El Nacional. За переизбрание спикером Гуайдо проголосовало 100 из 167 депутатов. 

В Венесуэле продолжается политический кризис. 10 января 2019 года Николас Мадуро, набравший больше всех голосов на выборах 2018 года, принес присягу президента. 15 января подконтрольный оппозиции парламент страны признал Мадуро узурпатором.

23 января 2019 года глава парламента Венесуэлы Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США, большинство стран Латинской Америки и Евросоюза признали Гуайдо временным президентом, Россия выразила поддержку Мадуро.

Теги: выборы, Венесуэла, Хуан Гуайдо
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