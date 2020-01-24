Помпео: Украина – страна, которая находится на грани демократии и тирании

Государственный секретарь США Майк Помпео назвал Украины значительным торговым партнером Соединенных Штатов и подчеркнул, что внешняя политика Вашингтона в отношении Украины не изменилась.

Помпео: Мы будем помогать Украине, чтобы она могла быть в безопасности Фото: ЕРА

Украина является серьезным торговым партнером для США. Об этом 22 января в интервью Bloomberg TV заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

"Украина – значительный торговый партнер для Соединенных Штатов Америки. Америка имеет много интересов в Украине, и я думаю, объем ресурсов, в отношении которых мы взяли обязательства, отражает уровень заинтересованности", – отметил Помпео.

Он подчеркнул, что Украина – "страна в самой восточной части Европы, которая находится на грани демократии и тирании". Госсекретарь также сказал, что внешняя политика США в отношении Украины не изменилась.

"Это государство, которое отказалась от своего ядерного оружия в конце "холодной войны", и Америка взяла обязательства... Мы будем помогать им, чтобы они могли быть в безопасности, чтобы могли быть суверенной нацией", – добавил Помпео.

3 января Помпео должен был встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Также планировалась поездка госсекретаря в Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

1 января стало известно, что зарубежный тур госсекретаря США переносится из-за обострения ситуации в Ираке. 31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей.

По данным "Радыё Свабода", госсекретарь США Майк Помпео с 30 января по 1 февраля будет находиться в Украине, а оттуда прилетит в Беларусь.