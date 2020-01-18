США проверят заявления о возможной слежке за Йованович – Помпео

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео считает, что "большинство из того, о чем сообщали СМИ" по поводу возможной незаконной слежки на территории Украины за бывшим послом США в стране Мари Йованович, окажется неправдой.

Помпео сказал, что обеспечение расследования является его долгом Фото: ЕРА

Соединенные Штаты Америки проверят заявления о возможной незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США в стране Мари Йованович. Об этом 17 января заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает CNN.

Он подчеркнул, что США сделают все необходимое, чтобы "оценить, была ли слежка".

По мнению Помпео, "большинство из того, о чем сообщали СМИ, окажется неправдой".

Госсекретарь США подчеркнул, что обеспечение расследования является его долгом.

Во время радиошоу с Хагом Гьюитом, стенограмму которого обнародовал 18 января Государственный департамент США, Помпео сказал, что никогда не встречался с американским бизнесменом Львом Парнасом.

Украинские правоохранители приняли решение начать расследование возможной незаконной слежки за Йованович после публикации членами Палаты представителей Конгресса США переписки Парнаса с украинскими чиновниками.

Парнас – помощник личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. В США его подозревают в сговоре с целью мошенничества с финансированием избирательной кампании, ложных заявлениях в Федеральную избирательную комиссию и фальсификации документов. Как следует из опубликованной комитетом по разведке Палаты представителей США переписки Парнаса в мессенджере WhatsApp, в марте 2019 года он обсуждал Йованович с Робертом Хайдом – кандидатом в Конгресс от республиканцев в Коннектикуте.

16 января в интервью журналисту Эрику Боллингу (запись разговора опубликована в Facebook) Хайд заявил, что "просто играл", когда отправлял Парнасу сообщения о Йованович, и что "абсолютно не следил" за послом.

В интервью MSNBC Парнас сказал, что не воспринимал слова Хайда всерьез, поскольку он "странный персонаж" и все время пьян.

Адвокат Йовановича Лоуренс Роббинс заявил NBC News, что переписка Парнаса и Хайда о возможной слежке за послом в неизвестных целях вызывает беспокойство. "Мы верим, что соответствующие органы проведут расследование и выяснят, что произошло", – сказал он.

Йованович возглавляла посольство США в Украине в 2016–2019 годах. Она покинула должность в мае 2019-го. В Госдепартаменте заявляли, что отставка была плановой. По данным Associated Press, посла отозвали досрочно из-за отказа лично просить украинских чиновников о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

В октябре в ходе закрытых слушаний в Конгрессе по делу импичмента Трампа Йованович сказала, что ее отставка стала результатом давления президента США на Госдепартамент.

В ноябре Трамп заявил журналистам, что Йованович – вероятно, "очень хорошая женщина", но он ничего о ней не знает. В том же месяце президент США раскритиковал бывшего посла, сказав, что везде, где она работала, дела шли плохо.