Нацполиция открыла производства из-за возможной слежки за Йованович в Украине

Украинские правоохранители будут расследовать возможную незаконную слежку на территории Украины за бывшим послом США в стране Мари Йованович по статьям "нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции" и "незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни" Уголовного кодекса Украины.

Йованович была послом с 2016 года по май 2019 года Фото: ЕРА

Национальная полиция начала расследование возможной незаконной слежки на территории Украины за бывшим послом США в стране Мари Йованович. Об этом 17 января проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Украинские правоохранители приняли такое решение после публикации членами Палаты представителей Конгресса США переписки американского бизнесмена Льва Парнаса с бывшим генпрокурором Юрием Луценко, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым, помощниками президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком и Сергеем Шефиром.

"Позиция Украины – не вмешиваться во внутриполитические дела США. Однако в опубликованных записях содержится факт возможного нарушения законодательства Украины и Венской конвенции о дипломатических сношениях, которая защищает права дипломата на территории другого государства", – подчеркнули в пресс-службе.

Национальная полиция Украины по факту публикации переписки начала уголовные производства по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 1 ст. 182 (незаконный сбор, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины.

МВД Украины обратилось в ФБР с просьбой предоставить все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому возможному уголовному преступлению, добавили в ведомстве.

"В соответствии с международными механизмами, Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании. Украина ожидает от США реакции на обращение и рассчитывает на сотрудничество", – отметили в МВД.

Министерство опубликовало фрагмент переписки Парнаса в переводе на украинский язык. Скриншот: mvs.gov.ua

Бизнесмен Парнас арестован в октябре 2019 года. Его подозревают в сговоре с целью мошенничества с финансированием избирательной кампании, ложных заявлениях в Федеральную избирательную комиссию и фальсификации документов.

Йованович была послом с 2016 года. Она покинула должность в мае 2019-го. В Госдепартаменте заявляли, что отставка является плановой.

25 сентября 2019 года, после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры расследования, призванного определить, есть ли основания для импичмента Трампа, была опубликована стенограмма июльского разговора главы Белого дома и президента Украины Владимира Зеленского. В ходе беседы американский президент критиковал Йованович. В частности, Трамп сказал, что "от нее нельзя было ожидать ничего хорошего и люди, с которыми она имела дело в Украине, такие же плохие". Зеленский ответил, что на "100% согласен" с тем, что Йованович – "плохой посол".

Американские дипломаты выступили в поддержку Йованович после критики Трампа.

В ходе закрытых слушаний в Конгрессе по делу импичмента Йованович сказала, что ее отставка стала результатом давления Трампа на Госдепартамент.

5 ноября Трамп заявлял журналистам, что Йованович – вероятно, "очень хорошая женщина", но он ничего о ней не знает.

15 ноября он раскритиковал бывшего посла, сказав, что везде, где она работала, дела шли плохо.