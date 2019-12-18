Луценко: Йованович и ее демократические покровители заблокировали возвращение в Украину денег Януковича

Экс-посол США в Украине Мари Йованович и Демократическая партия Соединенных Штатов заблокировали возвращение в Украину денег, связанных с экс-президентом Виктором Януковичем, сказал изданию "ГОРДОН" бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Комментируя статью издания The New Yorker, в которой он фигурирует, Луценко заявил, что не имеет никакого отношения к процессу импичмента президенту США Дональду Трампу.

"В оригинальной статье The New Yorker нет слов о том, что за импичментом Трампу стоит Луценко. Я сегодня читал эту статью в оригинале. Так вот, там ни прямо, ни косвенно об этом речи не идет. Я хочу напомнить, что процесс импичмента Трампу происходит из-за его звонка [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, к которому я никакого отношения не имею. Моя фамилия не Зеленский и не Трамп. Меня не было среди тех, кто окружал этих господ во время их разговора. Если Трамп злоупотребил своим положением и надавил на президента Украины, то какое отношение к этому имеет Луценко? Я имею отношение только к одному моменту: в 2017 году я вернул в государственный бюджет Украины $1,5 млрд преступной организации [беглого экс-президента Виктора] Якуковича. Но мои попытки вернуть еще $7 млрд из Америки были заблокированы [экс-послом США в Украине Мари] Йованович. Она упрямо не хотела допускать моей встречи с руководством правоохранительной системы США. Чтобы эти $7 млрд хотя бы заморозить", – отметил Луценко.

Он подчеркнул, что дело в отношении сына бывшего вице-президента, кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера открыл экс-генпрокурор Украины Виталий Ярема.

"Мы каждый год платим почти $1 млрд за эти бумаги Януковича. Поэтому из-за блокирования официальных путей я вынужден был выходить на неофициальные. И принял приглашение [адвоката Трампа Рудольфа] Джулиани. А теперь почему такой интерес? Потому что председатель комитета, который занимается импичментом, имеет отношение к фонду, где держат эти деньги Януковича. Более того, этот фонд является одним из основных инвесторов Демократической партии США. То есть украденные у нас деньги работают в интересах демократов, которые не допускают расследования и возвращения этих средств. Это первая составляющая. Второй момент, который касается Байдена: не я даже возбуждал уголовное дело против его сына. Это делал еще генпрокурор Ярема. Факт остается фактом: что сын получал примерно $150 тыс. и, как написано, ему платили за консультации. В то же время его отец, шантажируя отказом в выделении средств, требовал снятия генпрокурора, который расследовал дело Burisma. Согласно украинскому законодательству, тут нет уголовного преступления", – заявил собеседник.

По его словам, часть возвращенных им денег пошла на укрепление украинской армии.

"Байден нашего законодательства не нарушал. А вот нарушал ли он американское законодательство, пусть разбираются американцы. Хочу напомнить, что примерно половина из возвращенных денег пошла на восстановление нашей армии, и она сегодня способна отражать атаки агрессора. А теперь скажите, сколько бы хорошего можно было сделать, если бы мы вернули $7 млрд? А это связанные потоки. Схема одна и та же. Просто по одной схеме банда Януковича закупала внутренние операции – это $1,5 млрд, а по другой – закупили внешние операции. Это $7 млрд. Первую часть мы смогли реализовать самостоятельно, а вторую надеялись провести с нашими стратегическими союзниками в США. Йованович и ее демократические покровители это заблокировали, поэтому я столь резко отзываюсь обо всей этой истории", – резюмировал Луценко.

Байден-младший работал в совете директоров Burisma Group, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом компании Burisma. Позже новоназначенный глава ГПУ Руслан Рябошапка заявил, что дело Burisma пересмотрят.

На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно, сообщается на сайте Белого дома. Также он тогда высказал тезис, который на следующий день повторил в своем Twitter, что сын Байдена якобы "украл миллионы в Китае". Байден заявил, что его сын не сделал ничего плохого, работая в Украине.

После публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подчеркнул, что Байден и его сын не фигурируют в расследованиях украинских антикоррупционных органов.