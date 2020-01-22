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Помпео прибудет в Киев 30 января – СМИ

По данным "Радыё Свабода", госсекретарь США Майк Помпео с 30 января по 1 февраля будет находиться в Украине, а оттуда прилетит в Беларусь.

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Помпео собирается приехать в Украину
Помпео собирается приехать в Украину
Фото: ЕРА

Отложенный из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке визит государственного секретаря США Майка Помпео в постсоветские государства состоится в конце января – начале февраля. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило 22 января "Радыё Свабода".

Помпео прибудет в Киев из Лондона 30 января; в столице Украины будет находиться до 1 февраля, после чего отправится в Минск, где проведет лишь несколько часов.

1–2 февраля глава Государственного департамента США будет с визитом в Нур-Султане, на 2–3 февраля намечен его визит в Ташкент.

МИД Беларуси подтвердил "Радыё Свабода" дату приезда Помпео в Беларусь.

"Подтверждаем визит Помпео в Минск 1 февраля", – сказал заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Андрей Шупляк.

Украинское внешнеполитическое ведомство пока не предоставляло информацию о визите главы Госдепа.

3 января Помпео должен был встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Также планировалась поездка госсекретаря в Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

1 января стало известно, что зарубежный тур госсекретаря США переносится из-за обострения ситуации в Ираке. 31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей.

Теги: Украина, Ирак, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Майк Помпео, визит
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