Помпео звонил Зеленскому спросить, что тот делает в Омане – Елисеев

По словам украинского дипломата Константина Елисеева, поездка украинского президента Владимира Зеленского в Оман сбила с толку американскую разведку, в связи с чем ему звонил госсекретарь США Майк Помпео.

Во время пребывания в Омане президента Украины Владимира Зеленского ему с вопросом, что он там делает, звонил государственный секретарь США Майк Помпео.

Об этом украинский дипломат, бывший заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев сообщил в эфире телеканала "Прямий", информирует 14 января партия "Европейская солидарность".

"Даже мои американские коллеги были немного озадачены этим визитом. Одной из мотиваций звонка госсекретаря Помпео президенту, когда он тогда находился в Омане, было даже просто выяснить, что он там делает. Потому что в это время – Ближний Восток, эскалация напряженности в Иране, Ираке, Сирии. Рядом Оман. И тут неожиданно президент воюющей страны в рождественские праздники едет якобы с визитом так называемым в то время, когда главное лицо болеет. И поэтому он спросил, что он там делает", – сказал дипломат.

По его словам, поездка Зеленского в Оман "сбила с толку" американскую разведку.

Елисеев сообщил, что в Омане Зеленского не сопровождал даже посол, с президентом Украины был только его помощник Андрей Ермак.

"Поэтому, на мой взгляд, это были какие-то фейковые встречи для того, чтобы замылить нам глаза. Но народ Украины должен знать, за какие средства он летал, кто его охранял, за какие средства нанимался чартер, на котором он вернулся, с кем он встречался", – считает дипломат.

7 января в Офисе президента Украины (ОПУ) сообщили о телефонном разговоре Зеленского и Помпео, во время которого обсуждались газ и достигнутые в нормандском формате соглашения.

5 января "Страна" сообщила, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении.

До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман. Офис президента 5 января также проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Из Омана Зеленский вернулся, когда в Иране произошло крушение самолета "Международных авиалиний Украины".