Зеленский проинформировал Помпео о планах по восстановлению мира на Донбассе – пресс-служба ОПУ

Государственный секретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским особо отметил освобождение пленных и поприветствовал заключение контракта на транзит газа в Европу, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео и обсудил с ним нормандские договоренности, сообщила пресс-служба главы Украинского государства 7 января.

"Собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде. Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, в случае если силы США и коалиции преждевременно покинут страну", – сказано в сообщении.

Зеленский также "подробно проинформировал Майка Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время нормандской встречи, а также о планах украинского правительства по восстановлению мира на востоке страны".

"Помпео особо отметил освобождение пленных и поприветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу. Президент Украины поблагодарил Соединенные Штаты за неизменную поддержку в восстановлении мира на востоке Украины и возвращении Крыма. Владимир Зеленский также выразил особую благодарность президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны нашего государства", – продолжили в ОПУ.

Условлено, что "эти и другие вопросы будут подробно обсуждены в ходе встречи Владимира Зеленского и государственного секретаря США".

Стороны также обменялись поздравлениями с рождественскими праздниками.

В заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортагус указано, что Помпео 6 января обсудил с президентом Украины перенос визита госсекретаря в Киев. Визит Помпео в Украину, Беларусь, Кипр, Казахстан и Узбекистан был запланирован на 3–7 января. Госсекретарь США отменил поездку "для продолжения наблюдения" за ситуацией в Ираке, заявила Ортагус 1 января. Она отметила, что визит будет перенесен "на ближайшее время".

В Киеве 3 января Помпео должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Госсекретарь США планировал поездку в Киев в знак поддержки Вашингтона, писала Politico.