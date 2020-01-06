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Бекешкина заявила, что Зеленский часто себя ведет как Голобородько

Социолог Ирина Бекешкина высказала мнение, что пока президент Украины Владимир Зеленский не принимал решений, которые могли бы разделить общество. Она считает, что его требования снизить тарифы и цены на бензин указывают на схожесть с персонажем сериала "Слуга народа" Василием Голобородько.

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Бекешкина: Зеленский, как Голобородько, приказывает, чтобы снизили цены на бензин, тарифы
Бекешкина: Зеленский, как Голобородько, приказывает, чтобы снизили цены на бензин, тарифы
Фото: Слуга народа / Facebook

Социолог Ирина Бекешкина в интервью изданию "Сегодня" заявила, что со времени избрания президентом Украины Владимира Зеленского его рейтинг существенно не снизился.

"Потому что 73% (именно с таким результатом он победил на выборах президента. – "ГОРДОН") – это процент избирателей, которые приняли участие в выборах. А приняли все-таки примерно 50%, то есть 73% берем от 50%. После избрания рейтинг доверия был 70%, сейчас – 63%. Я не считаю, что 7% – это такое существенное снижение", – отметила Бекешкина.

По ее словам, уровень поддержки Зеленского падает, но не такими темпами, как прогнозировалось.

"Потому что каких-то серьезных решений, которые разделяют общество, принято не было. Сдачи позиций Украины в Париже не произошло, но это еще может произойти. Фактически решения были отсрочены на четыре месяца. Что будет на встрече "Нормандской четверки" в Берлине, мы не знаем. В любом случае недовольные будут: одни – что не установился мир, другие – что Украина сдала свои позиции и были перейдены красные линии", – отметила социолог.

По ее словам, Зеленский часто себя ведет как его персонаж в сериале "Слуга народа" Василий Голобородько.

"Приказывает, чтобы снизили цены на бензин, тарифы. И даже если этого не произойдет, люди будут думать, что царь хороший, а бояре плохие, не выполняют то, что требует царь", – добавила Бекешкина.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей. 20 мая он официально вступил в должность президента Украины.

Теги: рейтинг, бензин, тарифы, Владимир Зеленский, Ирина Бекешкина, Слуга народа, Василий Голобородько
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