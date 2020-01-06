Бекешкина: Украинцы хотят, чтобы был хороший "Батька", который бы спустился с небес и сделал всем хорошо

Украинцы, с одной стороны, хотят, чтобы в стране был единоличный лидер, а с другой, считают, что он должен действовать исключительно по закону, заявила социолог Ирина Бекешкина. По ее мнению, в данном контексте речь идет не об авторитаризме, а о популизме.

Социолог Ирина Бекешкина в интервью изданию "Сегодня" высказала мнение, что тот факт, что украинцы на президентских и парламентских выборах выбрали одну и ту же политическую силу, "невероятен даже в мировом масштабе".

"Раньше тоже выбирали людей без опыта в политике, но не президентами. Когда мы вспоминаем того же [экс-президента США Рональда] Рейгана, ну, извините, он два срока был губернатором очень серьезного штата [Калифорния], а до того – руководителем профсоюза актеров, а еще активистом сначала Демократической, а затем Республиканской партии. [Действующий президент США Дональд] Трамп тоже был активистом своей партии, хотя и не был профессиональным политиком", – напомнила социолог.

По ее словам, потребность в новых лицах существовала не только в Украине, но не в таких масштабах.

"Согласно исследованиям Института социологии, там ежегодно замеряют отношение украинцев к различным президентам, не только украинским. И за все годы первенство имел [президент Беларуси] Александр Лукашенко. Даже в годы лучших результатов наших президентов, а они, как правило, были только после выборов, даже тогда был Лукашенко. Хотят "Батьку". Есть такой вопрос в международных сравнительных исследованиях, который измеряет авторитаризм: "Согласны ли вы, что несколько сильных лидеров могут сделать для страны больше, чем все законы и дискуссии?". То есть это единоличный лидер. У нас 60% стабильно отвечают "да". Это вроде бы стремление к авторитаризму. Мы пошли дальше и задали вопрос: "А должен ли этот сильный лидер соблюдать законы или иногда в интересах дела можно их обойти?". Абсолютное большинство отвечает, что он должен действовать по закону", – отметила Бекешкина.

Она подчеркнула, что в данном контексте речь идет не об авторитаризме, а о популизме.

"Чтобы был какой-то такой хороший "Батька", который бы спустился с небес и сделал всем хорошо. Как Василий Голобородько в фильме ["Слуга народа"]. Но если он будет нас прижимать, мы выйдем на Майдан", – добавила социолог.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей. 20 мая он официально вступил в должность президента Украины.

21 мая Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. По данным ЦИК, явка составила 49,84%.

3 августа Центризбирком объявил окончательные результаты выборов в Раду по партийным спискам, в парламент прошли пять партий: партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, партия "Голос" – 5,82%.