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Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Киев

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за осуждение нападения на посольство США в Ираке, сообщила спикер Госдепартамента США Морган Ортагус.

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Помпео должен был приехать в Украину 3 января, но отменил визит после нападения на посольство США в Ираке
Помпео должен был приехать в Украину 3 января, но отменил визит после нападения на посольство США в Ираке
Фото: ЕРА

Госсекретарь США Майк Помпео 6 января обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос переноса его визита в Киев. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Морган Ортагус. 

"Помпео обсудил сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским перенос своей поездки в Украину. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и госсекретарь поблагодарил Украину за осуждение нападения на посольство США в Багдаде", – сказано в сообщении. 

Кроме того, Ортагус отметила, что Помпео подтвердил "решительную поддержку" Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и "подчеркнул важность долгосрочного стратегического партнерства" стран. 

Пресс-служба президента Украины об этой беседе пока не сообщала. 

Визит Помпео в Украину, Беларусь, Кипр, Казахстан и Узбекистан был запланирован на 3–7 января. Госсекретарь США отменил поездку "для продолжения наблюдения" за ситуацией в Ираке, заявила Ортагус 1 января. 

В Киеве 3 января Помпео должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Госсекретарь США планировал поездку в Киев в знак поддержки Вашингтона, писала Politico. 

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей.  

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, в аэропорту его встречали тысячи людей.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

5 января в Ираке коалиция во главе с Соединенными Штатами приостановила операцию "Непоколебимая решимость" против ИГИЛ, НАТО временно остановил работу учебной миссии.

Теги: Киев, США, Украина, Иран, НАТО, Владимир Зеленский, Майк Помпео, визит
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