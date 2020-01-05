Главное за неделю. Украина и РФ подписали газовый контракт, в результате авиаудара США погиб иранский генерал Сулеймани

Контракт на транзит газа

30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт о транзите газа сроком на пять лет с возможностью продлить его еще на 10.

Подписание состоялось в Вене (Австрия) за сутки до прекращения действия прежнего контракта. В рамках соглашения стороны отказались от взаимных претензий и исков по контрактам 2009 года, а Москва согласилась выплатить Киеву $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража.

По условиям контракта "Газпром" должен прокачать через Украину минимум 65 млрд м³ в 2020 году и по 40 млрд м³ в 2021–2024 годах.

Стороны не раскрывают тариф на транзит газа. В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины только сообщили, что Украина будет получать от России $2–3 млрд ежегодно.

Прямые поставки российского газа в Украину не были предметом договоренностей.

Убийство иранского генерала в Ираке

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада (Ирак), в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. На выезде из аэропорта колонну Сулеймани атаковал американский беспилотник.

Приказ об убийстве военачальника отдал лично президент США Дональд Трамп.

Сулеймани убили с помощью беспилотника. Фото: EPA

США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

Убийство Сулеймани, который был одним из самых влиятельных иранских военных, спровоцировало волну антиамериканских протестов на Ближнем Востоке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

В ответ Трамп пригрозил, что, если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

После убийства Сулеймани в США усилили меры безопасности. Кроме того, Вашингтон решил отправить на Ближний Восток еще более 4 тыс. военнослужащих.

Подробнее о Сулеймани читайте в материале заместителя главного редактора издания "ГОРДОН" Дмитрия Неймырка "По приказу Трампа убит один из самых влиятельных иранских военных, Иран грозит суровой местью".

Иран вышел из ядерной сделки

5 января Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки, заключенной в 2015 году между иранскими властями и шестью странами-посредниками.

Тегеран заявил, что больше не будет соблюдать никаких условий и ограничений, установленных соглашением, но отметил, что "остается открытым для переговоров с европейскими партнерами".

Решение стало ответом на убийство Сулеймани.

Лесные пожары в Австралии

В Австралии сложилась критическая ситуация из-за лесных пожаров, которые бушуют в стране с сентября. По последним данным, за четыре месяца жертвами стихии стали 23 человека.

В юго-восточных штатах Новый Южный Уэльс и Виктория зафиксировано более 200 очагов возгорания. Впервые в истории страны к борьбе с пожарами власти решили привлечь резервистов.

Распространению огня способствует сильный ветер и рекордная жара: в субботу, 4 января, температура воздуха в столице Канберре достигала 43 °С, а в Пенрите вблизи Сиднея поднималась до 48,9 °С.

Огонь уничтожил более 1500 домов, 5 млн га леса и около около 480 млн диких животных.

Огонь уничтожил в Австралии 5 млн га леса. Фото: EPA

Законопроект о рынке земли готов ко второму чтению

В Верховную Раду Украины внесли таблицу поправок к законопроекту о рынке земли ко второму чтению. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

К законопроекту было подано 4018 поправок. Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак предположил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении 14 января.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Помпео отменил визит в Украину

1 января стало известно, что визит государственного секретаря США Майка Помпео в Украину, запланированный на 3 января, не состоится. В заявлении Госдепартамента говорилось, что Помпео вынужден отложить поездку из-за необходимости отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке.

Спикер Госдепартамента Морган Ортагус отметила, что поездка будет перенесена "на ближайшее время" и что сам Помпео "с нетерпением ждет" данного визита.

В МИД Украины заявили, что Киев ожидает согласования новой даты приезда американского дипломата.

Помпео отложил визит в Украину. Фото: EPA

В ГБР назначили руководителя отдела по делам Майдана

Руководителем отдела по расследованию преступлений, совершенных на Майдане в 2014 году, в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк.

Семьи героев Небесной сотни и их адвокаты раскритиковали назначение. Они отметили, что оно состоялось непрозрачно и что у Буряка "сомнительная репутация".

Адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что "ни о каком эффективном расследовании дел Майдана дальше и речи быть не может".

"Группа следователей фактически уничтожена, эффективных следователей из нее вывели. То же касается и руководства расследования и прокуроров. Поэтому теперь я слабо представляю себе расследование, которое даст результат", – сказал адвокат.

Разделение "Нафтогазу України"

1 января компания "Оператор газотранспортной системы Украины" вышла из группы "Нафтогаз" и теперь на 100% принадлежит ПАО "Магистральные газопроводы Украины", которое, в свою очередь, подчиняется Министерству финансов, сообщили в НАК "Нафтогаз". Таким образом, процесс анбандлинга, то есть реструктуризации "Нафтогазу", официально завершился.

В "Нафтогазі" назвали анбандлинг самой масштабной реформой в энергетическом секторе Украины за все годы независимости.

Украина взяла обязательство провести анбандлинг "Нафтогазу", то есть отделить транспортировку газа от его добычи и продажи, перед Европейским энергетическим сообществом.

Реформа Генпрокуратуры Украины 2 января в Украине вместо Генеральной прокуратуры, которая ликвидируется, начал работу новосозданный орган – Офис генерального прокурора. В рамках реформы генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности заместителя генпрокурора – главного военного прокурора и назначил его своим заместителем, поскольку закон №113-IX предусматривает упразднение военных прокуратур. Генпрокуратура Украины стала Офисом генпрокурора. Фото: Артем Захаров / Facebook

Иностранные гастролеры в Украине

На этой неделе произошло несколько скандалов, связанных с посещением Украины иностранными звездами, которые поддержали аннексию Крыма Россией или незаконно ездили на полуостров.

Так, шведский музыкант Dr. Alban заявил, что в декабре сумел въехать в Украину только после личного вмешательства президента Владимира Зеленского. Действия главы государства раскритиковали в соцсетях, а исполнитель отредактировал сообщение в Instagram, убрав упоминание о помощи Зеленского. В погранслужбе заявили, что президент не мог влиять на ситуацию со въездом Dr. Alban в Украину. Музыкант в 2017 году выступал в одном из клубов Ялты.

В феврале в Украину должны была приехать российский политик Ирина Хакамада для выступления на форуме DreamBIG Forum. В 2014 году она поддержала аннексию Крыма. "Жители полуострова всегда хотели быть в России. Как уже произошло, так произошло, но вы – победитель. Вы действительно провели супероперацию без единого выстрела", – сказала Хакамада президенту РФ Владимиру Путину. После резонанса в соцсетях организаторы отменили лекцию россиянки.

Кроме того, СБУ сообщила, что еще в июне 2019 года во исполнение решения суда отменила трехлетний запрет на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, известному ролью в сериале "Сваты". Персоной нон грата Добронравов стал в ноябре 2017 года за незаконные поездки в Крым и поддержку аннексии полуострова.