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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Главное за неделю. Украина и РФ подписали газовый контракт, в результате авиаудара США погиб иранский генерал Сулеймани

"ГОРДОН" представляет обзор основных новостей 30 декабря – 5 января.

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Касем Сулеймани был одним из самых влиятельных иранских генералов
Касем Сулеймани был одним из самых влиятельных иранских генералов
Фото: EPA

Контракт на транзит газа

30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт о транзите газа сроком на пять лет с возможностью продлить его еще на 10.

Подписание состоялось в Вене (Австрия) за сутки до прекращения действия прежнего контракта. В рамках соглашения стороны отказались от взаимных претензий и исков по контрактам 2009 года, а Москва согласилась выплатить Киеву $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража.

По условиям контракта "Газпром" должен прокачать через Украину минимум 65 млрд м³ в 2020 году и по 40 млрд м³ в 2021–2024 годах.

Стороны не раскрывают тариф на транзит газа. В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины только сообщили, что Украина будет получать от России $2–3 млрд ежегодно.

Прямые поставки российского газа в Украину не были предметом договоренностей.

Убийство иранского генерала в Ираке

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар по международному аэропорту Багдада (Ирак), в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. На выезде из аэропорта колонну Сулеймани атаковал американский беспилотник.

Приказ об убийстве военачальника отдал лично президент США Дональд Трамп.

Сулеймани убили с помощью беспилотника. Фото: EPA
Сулеймани убили с помощью беспилотника. Фото: EPA

США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

Убийство Сулеймани, который был одним из самых влиятельных иранских военных, спровоцировало волну антиамериканских протестов на Ближнем Востоке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хоссейн Дехган заявил, что Иран готовится нанести удар по американским военным объектам.

В ответ Трамп пригрозил, что, если Иран атакует Америку, США нанесут удар по 52 целям в Иране "из совершенно нового, прекрасного вооружения".

После убийства Сулеймани в США усилили меры безопасности. Кроме того, Вашингтон решил отправить на Ближний Восток еще более 4 тыс. военнослужащих.

Подробнее о Сулеймани читайте в материале заместителя главного редактора издания "ГОРДОН" Дмитрия Неймырка "По приказу Трампа убит один из самых влиятельных иранских военных, Иран грозит суровой местью".

Иран вышел из ядерной сделки

5 января Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки, заключенной в 2015 году между иранскими властями и шестью странами-посредниками.

Тегеран заявил, что больше не будет соблюдать никаких условий и ограничений, установленных соглашением, но отметил, что "остается открытым для переговоров с европейскими партнерами".

Решение стало ответом на убийство Сулеймани.

Лесные пожары в Австралии 

В Австралии сложилась критическая ситуация из-за лесных пожаров, которые бушуют в стране с сентября. По последним данным, за четыре месяца жертвами стихии стали 23 человека.

В юго-восточных штатах Новый Южный Уэльс и Виктория зафиксировано более 200 очагов возгорания. Впервые в истории страны к борьбе с пожарами власти решили привлечь резервистов.

Распространению огня способствует сильный ветер и рекордная жара: в субботу, 4 января, температура воздуха в столице Канберре достигала 43 °С, а в Пенрите вблизи Сиднея поднималась до 48,9 °С.

Огонь уничтожил более 1500 домов, 5 млн га леса и около около 480 млн диких животных.

Фото: EPA
Огонь уничтожил в Австралии 5 млн га леса. Фото: EPA

Законопроект о рынке земли готов ко второму чтению

В Верховную Раду Украины внесли таблицу поправок к законопроекту о рынке земли ко второму чтению. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

К законопроекту было подано 4018 поправок. Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак предположил, что Рада может рассмотреть законопроект во втором чтении 14 января.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Помпео отменил визит в Украину

1 января стало известно, что визит государственного секретаря США Майка Помпео в Украину, запланированный на 3 января, не состоится. В заявлении Госдепартамента говорилось, что Помпео вынужден отложить поездку из-за необходимости отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке.

Спикер Госдепартамента Морган Ортагус отметила, что поездка будет перенесена "на ближайшее время" и что сам Помпео "с нетерпением ждет" данного визита.

В МИД Украины заявили, что Киев ожидает согласования новой даты приезда американского дипломата.

Фото: EPA
Помпео отложил визит в Украину. Фото: EPA

В ГБР назначили руководителя отдела по делам Майдана

Руководителем отдела по расследованию преступлений, совершенных на Майдане в 2014 году, в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк.

Семьи героев Небесной сотни и их адвокаты раскритиковали назначение. Они отметили, что оно состоялось непрозрачно и что у Буряка "сомнительная репутация".

Адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что "ни о каком эффективном расследовании дел Майдана дальше и речи быть не может".

"Группа следователей фактически уничтожена, эффективных следователей из нее вывели. То же касается и руководства расследования и прокуроров. Поэтому теперь я слабо представляю себе расследование, которое даст результат", – сказал адвокат.

Разделение "Нафтогазу України"

1 января компания "Оператор газотранспортной системы Украины" вышла из группы "Нафтогаз" и теперь на 100% принадлежит ПАО "Магистральные газопроводы Украины", которое, в свою очередь, подчиняется Министерству финансов, сообщили в НАК "Нафтогаз". Таким образом, процесс анбандлинга, то есть реструктуризации "Нафтогазу", официально завершился.

В "Нафтогазі" назвали анбандлинг самой масштабной реформой в энергетическом секторе Украины за все годы независимости.

Украина взяла обязательство провести анбандлинг "Нафтогазу", то есть отделить транспортировку газа от его добычи и продажи, перед Европейским энергетическим сообществом.

Реформа Генпрокуратуры Украины 

2 января в Украине вместо Генеральной прокуратуры, которая ликвидируется, начал работу новосозданный орган – Офис генерального прокурора.

В рамках реформы генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности заместителя генпрокурора – главного военного прокурора и назначил его своим заместителем, поскольку закон №113-IX предусматривает упразднение военных прокуратур.

Фото: Артем Захаров / Facebook
Генпрокуратура Украины стала Офисом генпрокурора. Фото: Артем Захаров / Facebook

Иностранные гастролеры в Украине

На этой неделе произошло несколько скандалов, связанных с посещением Украины иностранными звездами, которые поддержали аннексию Крыма Россией или незаконно ездили на полуостров.

Так, шведский музыкант Dr. Alban заявил, что в декабре сумел въехать в Украину только после личного вмешательства президента Владимира Зеленского. Действия главы государства раскритиковали в соцсетях, а исполнитель отредактировал сообщение в Instagram, убрав упоминание о помощи Зеленского. В погранслужбе заявили, что президент не мог влиять на ситуацию со въездом Dr. Alban в Украину. Музыкант в 2017 году выступал в одном из клубов Ялты.

В феврале в Украину должны была приехать российский политик Ирина Хакамада для выступления на форуме DreamBIG Forum. В 2014 году она поддержала аннексию Крыма. "Жители полуострова всегда хотели быть в России. Как уже произошло, так произошло, но вы – победитель. Вы действительно провели супероперацию без единого выстрела", – сказала Хакамада президенту РФ Владимиру Путину. После резонанса в соцсетях организаторы отменили лекцию россиянки.

Кроме того, СБУ сообщила, что еще в июне 2019 года во исполнение решения суда отменила трехлетний запрет на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, известному ролью в сериале "Сваты". Персоной нон грата Добронравов стал в ноябре 2017 года за незаконные поездки в Крым и поддержку аннексии полуострова.

Теги: Газпром, Верховная Рада, Россия, Евромайдан, Украина, Ближний Восток, Виктор Чумак, газ, Австралия, ядерное оружие, Небесная сотня, Госдепартамент США, НАК Нафтогаз, лесные пожары, Генеральная прокуратура, Революция достоинства, Майк Помпео, земельная реформа, анбандлинг, Александр Буряк, рынок земли, Офис генпрокурора, ГБР
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