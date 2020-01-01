Коболев назвал анбандлинг самой масштабной реформой Украины в энергетике

Глава "Нафтогазу" Андрей Коболев заявил, что компания готова по-партнерски поддерживать созданного в результате анбандлинга оператора газотранспортной системы Украины.

Создание отдельного оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины является самой масштабной реформой в энергетике страны. Об этом 1 января заявил в Facebook глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев, комментируя завершение анбандлинга.

"Нафтогаз" перестал быть акционером (бенефициаром) оператора ГТС, но становится его крупным клиентом, а также готов по-партнерски поддерживать в инициативах, направленных на развитие цивилизованного и конкурентного газового рынка в Украине. Это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины", – написал Коболев.

Он поблагодарил всех причастных к анбандлингу "за волю и слаженную кропотливую работу на результат, которого удалось достичь за последние полгода".

"Начало 2020-го перенесло нас в новую реальность, и теперь впереди новые вызовы. И мы к ним готовы", – подчеркнул глава "Нафтогазу".

17 ноября 2019 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым от "Нафтогазу" (анбандлинг), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №314 IX "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины, который касается создания в Украине независимого оператора газотранспортной системы. Документ вступил в силу 11 декабря.

17 декабря секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию "Оператора газотранспортной системы Украины".

24 декабря компания "Оператор газотранспортной системы Украины" прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Премьер Алексей Гончарук сообщал, что "Оператор газотранспортной системы Украины" получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.

1 января через украинскую ГТС был транспортирован первый газ по новому контракту с российским "Газпромом".