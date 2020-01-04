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Генпрокурор уволил Чумака с должности главного военного прокурора

Закон №113-IX предусматривает упразднение военных прокуратур и сокращение должности заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора, поэтому генпрокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с этой должности Виктора Чумака и назначил его своим заместителем.

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Чумак занимает должность заместителя генпрокурора с 2 января
Чумак занимает должность заместителя генпрокурора с 2 января
Фото: Alexandr Senko / Facebook

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Виктора Чумака с должности заместителя генпрокурора – главного военного прокурора и назначил его своим заместителем. Об этом 4 января "Українським новинам" сообщил источник в офисе генпрокурора.

По словам собеседника, Рябошапка принял решение 2 января.

На сайте Генпрокуратуры указано, что Чумак является заместителем генпрокурора с 2 января.

Верховная Рада 19 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". 24 сентября закон №113-IX был опубликован в газете "Голос України", а 25-го вступил в силу, кроме отдельных положений, которые начинают действовать, в частности, после создания Офиса генпрокурора. В частности, закон предусматривает упразднение военных прокуратур, а в списке прокуроров органа прокуратуры исключается должность заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора.

Теги: Украина, Виктор Чумак, прокуратура, реформы, Генпрокуратура, работа, Руслан Рябошапка, Офис генпрокурора
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