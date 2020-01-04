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Представлены новые прокуроры Ровенской и Тернопольской областей

До назначения на должность прокурора Тернопольской области Петр Бойко работал военным прокурором Черновицкого гарнизона Западного региона Украины. Антон Войтенко до назначения на должность прокурора Ровенской области занимал должность начальника управления надзора за соблюдением законов, исполнением судебных решений в уголовном производстве и при проведении оперативно-разыскной деятельности военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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Бойко (справа) работает в органах прокуратуры с 2010 года
Бойко (справа) работает в органах прокуратуры с 2010 года
Фото: gp.gov.ua

3 января заместитель генерального прокурора Украины – главный военный прокурор Виктор Чумак представил коллективу прокуратуры Тернопольской области нового руководителя – Петра Бойко. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

Бойко родился 23 июля 1985 года в Чернигове. В органах прокуратуры работает с 2010 года. До назначения на должность прокурора Тернопольской области работал военным прокурором Черновицкого гарнизона Западного региона Украины.

В этот же день Чумак представил Антона Войтенко коллективу прокуратуры Ровенской области в качестве их руководителя.

Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua

Антон Войтенко родился 22 октября 1984 года в Умани Черкасской области. В органах прокуратуры работает с 2007 года. До назначения на должность прокурора Ровенской области занимал должность начальника управления надзора за соблюдением законов, исполнением судебных решений в уголовном производстве и при проведении оперативно-разыскной деятельности военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Теги: Украина, Ровенская область, Виктор Чумак, прокуратура, Тернопольская область, Генпрокуратура, назначение
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