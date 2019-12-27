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Виктор Чумак
Виктор Чумак

Заместитель генпрокурора Украины.


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В случае с прокуратурой “рыбу” впервые лечат с головного мозга. Такого кадрового лифта прокуратура еще не знала

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Вернусь к важному.

Я взрослый мужчина и много видел на своем веку. В том числе реформ. Вернее, их имитаций. Как правило, большинство из них заканчивались где-то на уровне село – город – район, а "рыба как гнила, так и продолжала гнить с головы" в Киеве.

Поэтому то, что сейчас происходит с прокуратурой, – аналогов не имеет. Первый раз "рыбу" лечат с головного мозга. Лечат хирургическими методами, отсекая больные части.

Вчера и сегодня в прокуратуре уже проходит кадровая комиссия, которая рекомендует генеральному прокурору назначить людей, прошедших аттестацию, на административные должности в Офисе генерального прокурора.

И такого кадрового лифта прокуратура Украины еще тоже не знала. Почти десятки людей повышаются в должностях не потому что "порешали" с начальством или кто-то в телефон что-то сказал, а реально благодаря своим способностям и управленческим качествам. Реально существенно увеличатся зарплаты, не из-за дополнительного проедания средств налогоплательщиков, а благодаря сокращению персонала и оптимизации расходов. Прокуроры в шоке. Я тоже.

Все то же самое ждет областные и местные прокуратуры начиная с февраля 2020 года. И до сентября аттестация практически должна быть завершена, а прокуратура – обновленай.

Если бы еще так можно было очистить все органы досудебного расследования, а главное – полицию и ГБР, то реформу органов уголовной юстиции можно было бы считать успешной.

Источник: Віктор Чумак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Виктор Чумак, прокуратура, реформы
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