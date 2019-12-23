В Киеве задержана группа мужчин, которые три месяца "минировали" торговый центр в Киеве – прокуратура

За ложные сообщения о минировании киевского торгового центра "Магелан" четверо подозреваемых получали денежные вознаграждения, сообщили в столичной прокуратуре.

Во время проверок в ТРЦ не находили взрывоопасных предметов Фото: Поліція Києва / Facebook

Правоохранители задержали группу лиц, которые в течение трех месяцев передавали в полицию ложные сообщения о минировании торгового центра "Магелан" в Киеве. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, за ложные "минирования" злоумышленники получали денежные вознаграждения.

"Для каждого анонимного звонка злоумышленники использовали новый мобильный телефон и "одноразовую" сим-карту, от которых избавлялись сразу после "минирования", – отметили в прокуратуре.

За три месяца задержанные сообщали о "минированиях" в "Магелане" не менее 14 раз, но правоохранители там не находили опасных предметов или веществ.

Четырем жителям Киева сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно).

Одного задержаного суд арестовал с альтернативой залога в 2 млн грн, а трех остальных отправил под домашний арест.