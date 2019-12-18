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Кабмин Украины одобрил законопроект об усилении ответственности за ложные сообщения о минировании

В законопроекте, который одобрил Кабмин Украины, за ложные сообщения о минировании объектов критической инфраструктуры предусмотрена ответственность от четырех до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в правительстве.

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Ложные сообщения о минировании угрожают безопасности граждан и государства, заявил премьер
Ложные сообщения о минировании угрожают безопасности граждан и государства, заявил премьер
Фото: Поліція Києва / Facebook (архів)

Кабинет Министров Украины на заседании 18 декабря инициировал усиление ответственности за заведомо ложные сообщения о минировании. Об этом в Telegram сообщил премьер Алексей Гончарук.

"Чаще всего такие сообщения касаются учреждений образования, здравоохранения, инфраструктурных объектов и угрожают безопасности граждан и государства", – написал премьер.

Как сообщила пресс-служба правительства, в парламент подадут соответствующий законопроект, который одобрил Кабмин на заседании.

"Законопроектом повышается ответственность за такой вид преступления. В частности, предусмотрено обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Также повышается ответственность за лжеминирование критически важных объектов инфраструктуры – предусмотрено лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

За 10 месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали рекордное количество уголовных производств из-за ложных сообщений о минировании – 1552, сообщали в Генпрокуратуре Украины.

Теги: Украина, Кабинет Министров, минирование, Алексей Гончарук
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