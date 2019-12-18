Кабмин Украины одобрил законопроект об усилении ответственности за ложные сообщения о минировании

Кабинет Министров Украины на заседании 18 декабря инициировал усиление ответственности за заведомо ложные сообщения о минировании. Об этом в Telegram сообщил премьер Алексей Гончарук.
"Чаще всего такие сообщения касаются учреждений образования, здравоохранения, инфраструктурных объектов и угрожают безопасности граждан и государства", – написал премьер.
Как сообщила пресс-служба правительства, в парламент подадут соответствующий законопроект, который одобрил Кабмин на заседании.
"Законопроектом повышается ответственность за такой вид преступления. В частности, предусмотрено обязательное дополнительное наказание в виде конфискации имущества. Также повышается ответственность за лжеминирование критически важных объектов инфраструктуры – предусмотрено лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.
За 10 месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали рекордное количество уголовных производств из-за ложных сообщений о минировании – 1552, сообщали в Генпрокуратуре Украины.