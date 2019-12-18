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ПРОИСШЕСТВИЯ

Лжеминера моста Патона в Киеве суд приговорил к четырем годам условно

Мужчина, который "заминировал" мост Патона в Киеве, сознался в этом и раскаялся, говорится в приговоре суда.

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Суд приговорил мужчину к условному сроку
Суд приговорил мужчину к условному сроку
Фото: pixabay.com

Святошинский райсуд Киева 13 декабря вынес приговор мужчине за ложное сообщение о минировании моста Патона в столице. Приговор опубликован в Едином реестре судебных решений.

Мужчина позвонил в полицию со своего мобильного в 00.23 11 октября. 

Во время допроса в суде обвиняемый признал вину и искренне раскаялся, отмечается в приговоре. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

С учетом искреннего раскаяния мужчины в содеянном и отсутствия отягощающих обстоятельств суд приговорил его к четырем годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

За 10 месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали рекордное количество уголовных производств из-за ложных сообщений о минировании – 1552, сообщали в Генпрокуратуре Украины.

Теги: Киев, полиция, минирование, Святошинский суд
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