Сарган заявила об увольнении прокуроров, которые входили в следственную группу по MH17. В ГПУ ответили

По словам Ларисы Сарган, спикера бывшего главы Генпрокуратуры Юрия Луценко, от нидерландских правоохранителей она узнала, что ГПУ уволила руководителя международной следственной группы по расследованию крушения Boeing на Донбассе в 2014 году от Украины и "единственного" украинского прокурора в группе. В ГПУ сообщили, что в состав JIT входит семь прокуроров.

Рейс МН17 потерпел крушение 17 июля 2014 года, погибли все 298 человек, которые находились на борту Фото: ЕРА

Спикер бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган заявила 26 декабря, что ГПУ уволила прокуроров, которые входили в международную следственную группу по расследованию крушения Boeing на Донбассе в 2014 году (JIT).

"Уволен руководитель следственной группы по МН17 от Украины и единственный прокурор от Украины. Эту информацию я получила от коллег из... Нидерландов. Фред Вестербеке, председатель международной совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель", – написала она в Facebook.

Пресс-служба ГПУ в комментарии агентству УНИАН сообщила, что в состав JIT входит семь украинских прокуроров.

"В международную следственную группу по этому расследованию от ГПУ входит семь прокуроров, а в национальной следственной группе – 11 прокуроров. Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе генерального прокурора", – сказано в ответе ГПУ.

В ведомстве отметили, что процессуальное руководство по этому производству осуществляет новосозданный департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, укомплектованный работниками, имеющими опыт в проведении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений.

"При принятии решений по данному уголовному производству Офис генерального прокурора останется надежным международным партнером и будет находиться в постоянной коммуникации с иностранными коллегами", – добавили в ГПУ.

Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. 195 из них были гражданами Нидерландов.

28 сентября в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования.

Согласно выводам комиссии, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета "Бук" вернули в РФ. При этом комиссия отметила, что данные о причастности к катастрофе России как государства пока не выявлены.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что доказательств вины России в докладе нет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила следователей в предвзятости и политической мотивированности.