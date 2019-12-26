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Сарган заявила об увольнении прокуроров, которые входили в следственную группу по MH17. В ГПУ ответили

По словам Ларисы Сарган, спикера бывшего главы Генпрокуратуры Юрия Луценко, от нидерландских правоохранителей она узнала, что ГПУ уволила руководителя международной следственной группы по расследованию крушения Boeing на Донбассе в 2014 году от Украины и "единственного" украинского прокурора в группе. В ГПУ сообщили, что в состав JIT входит семь прокуроров.

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Рейс МН17 потерпел крушение 17 июля 2014 года, погибли все 298 человек, которые находились на борту
Рейс МН17 потерпел крушение 17 июля 2014 года, погибли все 298 человек, которые находились на борту
Фото: ЕРА

Спикер бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган заявила 26 декабря, что ГПУ уволила прокуроров, которые входили в международную следственную группу по расследованию крушения Boeing на Донбассе в 2014 году (JIT).

"Уволен руководитель следственной группы по МН17 от Украины и единственный прокурор от Украины. Эту информацию я получила от коллег из... Нидерландов. Фред Вестербеке, председатель международной совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель", – написала она в Facebook.

https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/3351486914924809

Пресс-служба ГПУ в комментарии агентству УНИАН сообщила, что в состав JIT входит семь украинских прокуроров. 

"В международную следственную группу по этому расследованию от ГПУ входит семь прокуроров, а в национальной следственной группе – 11 прокуроров. Они продолжат свою работу над этим уголовным производством в Офисе генерального прокурора", – сказано в ответе ГПУ. 

В ведомстве отметили, что процессуальное руководство по этому производству осуществляет новосозданный департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, укомплектованный работниками, имеющими опыт в проведении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений.

"При принятии решений по данному уголовному производству Офис генерального прокурора останется надежным международным партнером и будет находиться в постоянной коммуникации с иностранными коллегами", – добавили в ГПУ. 

Boeing 777, осуществлявший рейс MH17 (Амстердам – Куала-Лумпур), потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. 195 из них были гражданами Нидерландов.

28 сентября в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования.

Согласно выводам комиссии, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук", привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета "Бук" вернули в РФ. При этом комиссия отметила, что данные о причастности к катастрофе России как государства пока не выявлены.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что доказательств вины России в докладе нет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила следователей в предвзятости и политической мотивированности.

Теги: Украина, Нидерланды, MH17, расследование, Генпрокуратура, Лариса Сарган, ГПУ, Фред Вестербеке, JIT
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