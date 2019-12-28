Чумак об обмене с ОРДЛО: Только сильные люди способны принимать непопулярные решения

Комментируя планируемый обмен удерживаемыми лицами, главный военный прокурор Украины Виктор Чумак призвал "любить своих детей больше, чем ненавидеть своих врагов".

Чумак заявил, что в условиях необъявленной войны решения не всегда "чистые" Фото: glavcom.ua

Главный военный прокурор Украины Виктор Чумак считает, что в вопросе планируемого обмена удерживаемыми лицами могут быть непопулярные решения. Об этом он написал 28 декабря в Facebook.

"Поясню свою мысль. Не может быть "абсолютной чистоты" в политико-правовых решениях в условиях необъявленной войны. Только сильные люди способны принимать непопулярные решения. Нам, как нации, нужно научиться "любить своих детей больше, чем ненавидеть своих врагов". Это не мои слова. Это сказала [одна из основателей государства Израиль] Голда Меир", – отметил Чумак.

После встречи "Нормандской четверки" в Париже стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы "ДНР" подтвердили, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле "87 на 55".

Украинская сторона планирует в рамках нового обмена передать ОРДЛО и пять бывших беркутовцев, обвиняемых в убийстве протестующих на Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. 28 декабря суд продолжил заседание. Прокурор в ходе слушаний зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен с ОРДЛО.

Также, по данным "Думской", Приморский райсуд Одессы освободил из-под стражи 11 человек, в том числе подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также "ряд других лиц с подобными обвинениями". Издание пишет, что их тоже готовят к обмену.