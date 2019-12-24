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Марчук об обмене: Есть такое неписаное правило: пока наши ребята не в аэропорту Борисполь – не навредить, не сглазить

Представители ОРДЛО при подготовке к обмену редко подтверждают украинской стороне на 100% затребованный список удерживаемых украинцев, заявил экс-премьер-министр Украины, бывший представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук.

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Марчук: Процесс обмена всегда проходит сложно и нервно
Марчук: Процесс обмена всегда проходит сложно и нервно
Фото предоставлено телеканалом NewsOne

Пока не произойдет обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО и люди не окажутся на территории Украины, участники переговорного процесса не будут разглашать информацию о количестве или фамилиях тех, кто попал в списки на обмен. Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил экс-премьер-министр Украины, бывший представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук.

"Есть такое неписаное правило всех участников переговорного процесса: пока наши ребята не в аэропорту Борисполь – не навредить, не сглазить, и ничего конкретного с точки зрения цифр и фамилий... Это своеобразная очень индивидуальная деятельность по каждому заложнику. Как определяются цифры? Каждая из сторон подает сначала в ОБСЕ и противоположной стороне список лиц с максимальной конкретикой, которые находятся на противоположной стороне. Затем каждая из сторон подтверждает, каких людей она знает и кто действительно находится у другой стороны", – подчеркнул Марчук.

По его словам, в первую очередь по списку на обмен обсуждаются те удерживаемые лица, у которых тяжелое состояние здоровья.

"Кроме этого, например, после обмена списками, мы подтвердили статус, количество, фамилии, а с той стороны нам сообщают, что ту цифру, которую нам назвали, они смогли установить только на треть. Это самая главная проблема, что мы практически всегда подтверждаем почти 100%, а с той стороны – очень редко, чтобы весь список, который мы выкладываем", – сказал экс-представитель Украины в ТКГ.

Он рассказал, что модераторы от ОБСЕ по своему мандату имеют право посещать различные объекты на оккупированной территории, однако их не всегда пускают туда, куда они хотят.

Марчук рассказал, что однажды украинская сторона просила модераторов ОБСЕ посетить двух украинцев, которых удерживали боевики, однако их личности не подтверждали. По его словам, тогда это помогло украинской стороне вернуть своих людей.

Экс-переговорщик добавил, что процесс обмена всегда проходит сложно и нервно.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он длился около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двусторонние переговоры, в том числе состоялась встреча Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня на Донбассе и произвести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", также обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и разведение сил и средств на трех участках.

Зеленский в ходе нормандского саммита 9 декабря заявил, что в результате обмена могут вернуться домой 72 украинца.

Российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в трехсторонней контактной группе сообщило, что около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать в ОРДЛО в процессе обмена удерживаемыми лицами, отказались возвращаться на оккупированные территории Донбасса.

23 декабря ТКГ согласовала условия обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО до конца года.

Теги: Украина, заложники, Евгений Марчук, переговоры, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами
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