Семьи Небесной сотни требуют уволить нового руководителя отдела ГБР по делам Майдана

Семьи героев Небесной сотни и их адвокаты утверждают, что назначение Александра Буряка на должность руководителя отдела Государственного бюро расследований по делам Майдана состоялось закрыто и непрозрачно, а его репутация является сомнительной.

Семьи героев Небесной сотни утверждают, что у Буряка нет опыта работы с делами Майдана Фото: dbr.gov.ua

Семьи героев Небесной сотни и их адвокаты выступили против назначения Александра Буряка на должность руководителя отдела Государственного бюро расследований по делам Майдана. Соответствующее заявление опубликовано 3 января на странице общественной организации "Семья героев Небесной сотни".

"Назначение состоялось максимально закрыто и непрозрачно. Неизвестно, по каким критериям состоялся выбор руководителя и почему на такую важную должность назначен именно Буряк. У него нет опыта работы с делами Майдана, достижений в других делах, зато есть сомнительная репутация", – говорится в заявлении.

Отмечается, что именно Буряк упоминается в записях НАБУ из служебного кабинета председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, которые обнародованы на официальном сайте НАБУ.

"Из них следует, что Вовк находится в столь тесных дружеских отношениях с Буряком, что может "по звонку" получить от ГБР нужное решение или следственное действие. В частности, на пленках зафиксирован разговор Вовка относительно дела о назначении Евгения Аблова руководителем Николаевского теруправления ГБР", – подчеркнули семьи Небесной сотни.

В заявлении указывается, что разыскные действия, в результате которых получены эти записи, проводились именно при расследовании дела Майдана, а ряд судей Окружного админсуда являются фигурантами дел Майдана.

"Это свидетельствует о наличии у Буряка реального конфликта интересов, что ставит под сомнение объективное расследование ключевых дел Майдана. Эти факты сделают невозможным конструктивное сотрудничество пострадавших с руководством этого отдела и будут крайне негативно влиять на доверие общества к следствию по делам Майдана", – подчеркивается в заявлении.

Адвокаты и активисты призвали врио директора ГБР Ирину Венедиктову отменить решение о назначении Буряка и провести открытый и прозрачный конкурс на эту должность. Они просят дать преимущество конкурсантам, которые имеют безупречную репутацию, опыт в расследовании дел Майдана и пользуются доверием потерпевших и общества.

Расследованием дел Майдана занималось управление специальных расследований ГПУ, которое возглавлял прокурор Сергей Горбатюк. С 20 ноября 2019 года прокуратура потеряла полномочия по расследованию уголовных производств, поэтому управление Горбатюка было расформировано. В сентябре в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах, в него вошли три отдела.

Большую часть дел о событиях на Евромайдане должны передать для расследования в Госбюро расследований, а также в Службу безопасности Украины, Национальную полицию и Национальное антикоррупционное бюро Украины. В ГПУ сообщали, что сотрудникам управления специальных расследований предложили или перейти на работу в ГБР, чтобы и дальше заниматься расследованием майдановских дел, или после аттестации продолжить работу в ГПУ в новом департаменте процессуального руководства по делам Майдана.

18 ноября 2019 года тогдашний директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что в его ведомстве создали подразделение, которое займется делами Майдана. На передачу дел из ГПУ может уйти три месяца, отмечал он.

22 октября стало известно об увольнении Горбатюка из ГПУ. Он рассказывал, что его не допустили к аттестации из-за отказа подавать заявление установленного образца. Горбатюк считает свое увольнение незаконным.

2 января 2019 года Буряк назначен руководителем отдела ГБР по расследованию дел Майдана.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.