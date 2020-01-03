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Евромайдан

Три прокурора, которые занимались делами Майдана, прошли собеседование в Офис генпрокурора

Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины Игорь Земсков, Янис Симонов и Денис Иванов, которых отстранили от участия в судебном процессе по делу экс-беркутовцев, прошли собеседование в новый Офис генпрокурора и намерены дальше заниматься делами Майдана.

Со 2 января в Украине начал работу Офис генпрокурора
Со 2 января в Украине начал работу Офис генпрокурора
Фото: censor.net

Прокуроры Генеральной прокуратуры Украины по делам Майдана Игорь Земсков, Денис Иванов и Янис Симонов успешно прошли собеседования в Офисе генерального прокурора и остаются на занимаемых должностях. Об этом 2 января сообщили в новообразованном ведомстве.

По результатам собеседований на руководящие должности Офиса генпрокурора зачислили 36 человек, четырем отказали.

В комментарии "Громадському" Земсков не стал разглашать детали собеседования, потому что, по его словам, большинство вопросов касались расследований.

Он занял должность заместителя начальника третьего отдела процессуального руководства департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013–2014 годах. Земсков сказал, что продолжит работать над делами Майдана.

"Продолжаю заниматься процессуальным руководством во время досудебного расследования и поддержанием обвинения в производствах, где я – старший группы прокуроров", – добавил прокурор.

1 января адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская высказывала опасения, что в ГПУ могут преследовать прокуроров, отстраненных от дела экс-беркутовцев.

Следствие, которое занималось расследованием преступлений против участников Евромайдана, установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы "черной роты" "Беркута" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Сергея Тамтура и Александра Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Олег Янишевский.

В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по сути. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

Новая группа прокуроров, назначенных генпрокурором Русланом Рябошапкой, заявила на заседании суда 28 декабря 2019 года, что бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" включены в списки на обмен с ОРДЛО. В тот же день суд освободил их под личное обязательство, а 29 декабря экс-беркутовцев в числе других обмениваемых лиц передали боевикам.

В ГПУ заявляли, что суд продолжит рассмотрение дела экс-беркутовцев.

Со 2 января в Украине начал работу Офис генпрокурора.

Теги: Евромайдан, прокуратура, ГПУ, Янис Симонов, Офис генпрокурора
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