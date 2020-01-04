Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Для тушения пожаров в Австралии будут мобилизованы около 3 тыс. военнослужащих-резервистов

На сегодняшний день число погибших в результате лесных пожаров в Австралии составляет 23 человека.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Австралия борется с лесными пожарами
Австралия борется с лесными пожарами
Фото: ЕРА

Для тушения лесных пожаров в Австралии будут мобилизованы около 3 тыс. военнослужащих-резервистов, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Об этом сообщает телеканал 9 News.

На данный момент число погибших в результате пожаров в стране достигло 23 человек.

Резервисты будут тушить пожары в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и на острове Кенгуру, большая часть которого отдана под парки и заповедники.

По состоянию на 3 января пожар уничтожил около 5 млн га земли и более 1,4 тыс. домов. На данный момент на континенте зафиксировано более 200 отдельных пожаров. Повышение температуры и сильные ветра ухудшают ситуацию.

Теги: Австралия, лесные пожары, военнослужащий, погибшие, Новый Южный Уэльс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Вышел трейлер фильма с Дауни-младшим. Видео
  "Удивительное путешествие доктора Дулиттла". Вышел трейлер фильма с Дауни-младшим. Видео
"Орландо похож на мудреца". Перри призналась, что Блум спас ее от депрессии
"Орландо похож на мудреца". Перри призналась, что Блум спас ее от депрессии
Джамала поделилась фотосетом в прозрачной блузке
Джамала поделилась фотосетом в прозрачной блузке
  "Дракула". Вышел финальный трейлер нового мини-сериала. Видео
  "Дракула". Вышел финальный трейлер нового мини-сериала. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS