Клуб читателей
ГОРДОН
 
События

Жертвами масштабных пожаров в Австралии стали уже 19 человек. Фоторепортаж

Сегодня 00.40
С 30 декабря по 3 января в Австралии жертвами масштабного пожара стали еще восемь человек. 28 австралийцев считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает ABC News. На территории Австралии значительно повысилась температура воздуха. Ожидается, что в поселении Олбери-Уодонга температура достигнет +46 °C. Тысячи жителей Австралии спасаются от пожаров на пляжах, откуда их эвакуируют на военных кораблях. По данным Associated Press, общее количество погибших достигло 19. Пожар уничтожил около 5 млн га территорий и более 1,4 тыс. домов. На данный момент на континенте зафиксировано более 200 отдельных пожаров. Повышение температуры и сильные ветра ухудшают ситуацию.
Теги: Австралия
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

В Австралии около трети среды обитания коал было уничтожено
МИР
В австралийских лесных пожарах погибло около полумиллиарда животных
2 января, 2020 17.59
По мнению экологов, во время лесных пожаров в Новом Южном Уэльсе в пожарах погибло почти 8 тыс. коал.
Пожары в Австралии не утихают с ноября
МИР, ПРОИСШЕСТВИЯ
В Австралии количество погибших в результате лесных пожаров увеличилось до семи
1 января, 2020 08.30
Среди погибших в результате стихийного бедствия на территории Австралии оказался доброволец-пожарный.
Людей будут эвакуировать с моря
МИР
Жители австралийского города оказались в ловушке на пляже из-за надвигающегося пожара
31 декабря, 2019 14.03
Около 4 тыс. жителей австралийского города Маллакута пришли на пляж, где прячутся от надвигающегося пожара. Власти штата Виктория намерены эвакуировать людей с побережья по воде.
С пожаром в штате борются около 1,5 тыс. пожарных
МИР
Австралийский Новый Южный Уэльс объявил чрезвычайное положение из-за лесных пожаров
9 декабря, 2019 08.24
Пожары на северо-востоке австралийского штата Новый Южный Уэльс только за несколько дней унесли жизни трех человек, разрушили более 150 домов и сожгли более 1 млн га лесов и сельскохозяйственных угодий.
В Новом Южном Уэльсе уже сгорело 150 домов
МИР
В Австралии в результате лесных пожаров погибли два человека, еще семеро числятся пропавшими без вести
9 ноября, 2019 09.05
В австралийском штате Новый Южный Уэльс бушуют лесные пожары, спасатели смогли взять под контроль только половину из них.
На востоке Австралии бушуют лесные пожары. Фоторепортаж
9 ноября, 2019 16.40  
На восточном побережье Австралии бушуют лесные пожары, которые затронули штат Новый Южный Уэльс. Фото обнародовало агентство ЕРА. Жертвами стихии уже стали три человека, сгорело около 150 домов, сообщает телеканал ABC News. На данный момент на территории штата зарегистрирован 81 лесной пожар, 43 из них до сих пор не удалось локализовать. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сказал, что число жертв стихии может возрасти. Причиной возгораний власти называют засуху и сильные ветры.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
По приказу Трампа убит один из самых влиятельных иранских военных, Иран грозит суровой местью. Главное о гибели генерала Сулеймани
По приказу Трампа убит один из самых влиятельных иранских военных, Иран грозит суровой местью. Главное о гибели генерала Сулеймани G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Записки бывшего подполковника КГБ: Ради слежки за Высоцким в США была спланирована операция для двух агентов – Калмановича и Бабека
Записки бывшего подполковника КГБ: Ради слежки за Высоцким в США была спланирована операция для двух агентов – Калмановича и Бабека G
12 военных, тайные агенты СБУ, Асеев, экс-беркутовцы, Лусварги, Капитан Какао. Кто вернулся в Украину и кого передали боевикам в рамках обмена
12 военных, тайные агенты СБУ, Асеев, экс-беркутовцы, Лусварги, Капитан Какао. Кто вернулся в Украину и кого передали боевикам в рамках обмена G
Елена КРАВЧЕНКО
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS