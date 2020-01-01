В Австралии количество погибших в результате лесных пожаров увеличилось до семи

В Австралии 1 января признали погибшими трех человек. Общее количество погибших достигло семи. Об этом сообщает ABC News.
В деревне Кобарго, штат Новый Южный Уэльс, отец с сыном погибли, вероятно, пытаясь спасти свою собственность. Еще одного погибшего обнаружили в сгоревшей машине.
Среди семерых погибших оказался 28-летний доброволец-пожарный – его автомобиль перевернулся во время пожара в городе Джингеллик.
Количество погибших может увеличиться. Еще три человека в Новом Южном Уэльсе числятся пропавшими.
Еще три тела были найдены ранее в районе городка Озеро Конжола.
По данным Reuters, общее количество погибших с начала пожаров достигло 12, включая трех добровольных пожарных. Стихийное бедствие уничтожило уже более 4 млн га. Ветреная и жаркая погода приводит к ежедневному возникновению новых очагов пожара.
За последние два дня ситуация с лесными пожарами в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс осложнилась. Причиной стал рост температуры воздуха, молнии и сильный ветер.
Пожары в Австралии продолжаются с ноября.