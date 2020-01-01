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В Австралии количество погибших в результате лесных пожаров увеличилось до семи

Среди погибших в результате стихийного бедствия на территории Австралии оказался доброволец-пожарный.

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Пожары в Австралии не утихают с ноября
Пожары в Австралии не утихают с ноября
Фото: ЕРА

В Австралии 1 января признали погибшими трех человек. Общее количество погибших достигло семи. Об этом сообщает ABC News.

В деревне Кобарго, штат Новый Южный Уэльс, отец с сыном погибли, вероятно, пытаясь спасти свою собственность. Еще одного погибшего обнаружили в сгоревшей машине.

Среди семерых погибших оказался 28-летний доброволец-пожарный – его автомобиль перевернулся во время пожара в городе Джингеллик.

Количество погибших может увеличиться. Еще три человека в Новом Южном Уэльсе числятся пропавшими.

Еще три тела были найдены ранее в районе городка Озеро Конжола.

По данным Reuters, общее количество погибших с начала пожаров достигло 12, включая трех добровольных пожарных. Стихийное бедствие уничтожило уже более 4 млн га. Ветреная и жаркая погода приводит к ежедневному возникновению новых очагов пожара.

За последние два дня ситуация с лесными пожарами в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс осложнилась. Причиной стал рост температуры воздуха, молнии и сильный ветер.

Пожары в Австралии продолжаются с ноября.

Теги: погода, пожар, Австралия, лесные пожары, погибшие, деревья, Новый Южный Уэльс
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