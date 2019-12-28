Из бюджета Одессы выплатили более 3,6 млн грн семьям пострадавших и погибших на пожаре в колледже

Семьи погибших в ходе пожара на ул. Троицкой, 25 в Одессе получили по 120 тыс. грн и 130 тыс. грн, а семьи пострадавших – от 20 тыс. грн до 80 тыс. грн, отметили в мэрии.

Родственникам погибших и пострадавших в результате пожара на улице Троицкой, 25 в Одессе из городского бюджета выплатили более 3,6 млн грн в качестве одноразовой материальной помощи. Об этом 28 декабря проинформировал сайт Одесского городского совета.

"15 семьям погибших выплачено в размере 120 тыс. грн на одну семью с учетом стоимости ритуальных услуг, которая перечислена исполнителям услуг", – сказано в сообщении.

Двум людям, у которых погибли близкие родственники, выплачены по 130 тыс. грн.

Материальная помощь семьям пострадавших варьируется от 20 тыс. грн (легкие повреждения) до 80 тыс. грн (тяжелое состояние).

Пожар вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания в Одессе на улице Троицкой, 25 утром 4 декабря. В здании располагаются Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, Институт морской биологии НАН Украины, Одесский отдел Института археологии НАН Украины и ряд других учреждений.

7 декабря в полиции сообщали, что правоохранители установили двух подозреваемых по делу, но их имена не называли. 10 декабря полицейские объявили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия, директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд отправил ее под домашний арест.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины заявили, что в колледже не было пожарной сигнализации. Правоохранители рассматривают три причины возгорания: поджог, неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

Правительственная комиссия назвала основной версией пожара возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

12 декабря спасатели завершили поисковую операцию. По окончательным данным, 16 человек погибли, 31 пострадал. Тела всех погибших идентифицированы.