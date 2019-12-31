Жители австралийского города оказались в ловушке на пляже из-за надвигающегося пожара

Сегодня город Маллакута на юго-восточном побережье Австралии оказался отрезанным от цивилизации из-за приближающегося лесного пожара. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Около 4 тыс. жителей города пришли на пляж, где прячутся от надвигающегося пожара. Город окутан дымом, небо стало красным от огня.
Власти штата Виктория заявили о планах эвакуировать жителей Маллакуты с побережья по воде.
Сообщается, что без вести в городе пропали по меньшей мере четыре человека.
В последние два дня ситуация с лесными пожарами в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс осложнилась. Причиной стал рост температуры воздуха, молнии и сильный ветер.
Пожары в Австралии продолжаются с ноября.