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Жители австралийского города оказались в ловушке на пляже из-за надвигающегося пожара

Около 4 тыс. жителей австралийского города Маллакута пришли на пляж, где прячутся от надвигающегося пожара. Власти штата Виктория намерены эвакуировать людей с побережья по воде.

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Людей будут эвакуировать с моря
Людей будут эвакуировать с моря
Фото: Siobhan Heanue / Twitter

Сегодня город Маллакута на юго-восточном побережье Австралии оказался отрезанным от цивилизации из-за приближающегося лесного пожара. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Около 4 тыс. жителей города пришли на пляж, где прячутся от надвигающегося пожара. Город окутан дымом, небо стало красным от огня. 

Власти штата Виктория заявили о планах эвакуировать жителей Маллакуты с побережья по воде.

Сообщается, что без вести в городе пропали по меньшей мере четыре человека.

В последние два дня ситуация с лесными пожарами в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс осложнилась. Причиной стал рост температуры воздуха, молнии и сильный ветер.

Пожары в Австралии продолжаются с ноября.

Теги: пожар, Австралия, эвакуация, пляж
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