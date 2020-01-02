Кулеба: Украина пока не созрела для возвращения к прямым поставкам газа из РФ

По словам вице-премьера Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрия Кулебы, в будущем возможны прямые поставки газа из РФ, но это будет происходить только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе Фото: kmu.gov.ua

Украина не рассматривает возможность прямых закупок газа из России. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", которое вышло 2 января, рассказал вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, если в будущем Украина согласится на прямые поставки, то это будет происходить только в рамках общеевропейского энергетического рынка и по его правилам.

"Я считаю, что мы еще не созрели для возвращения к прямым поставкам. Но вопрос даже не в этом. Моя цель как вице-премьер-министра по евроинтеграции состоит в том, чтобы газовый рынок Украины функционировал исключительно на основе норм Европейского союза, Третьего энергетического пакета, и чтобы наша энергетика была интегрирована в европейскую энергетику. Нигде в правилах Евросоюза не написано, что ты не должен покупать газ у определенной страны", – сказал он.

Главное, по словам Кулебы, – чтобы РФ больше не использовала газ для политического шантажа и коррумпирования национальных элит.

"Поэтому, когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не можем запретить компаниям покупать газ у "Газпрома" в соответствии с их договоренностями, но "Газпром" будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам. Он не будет иметь монополии, не будет иметь возможности навязывать свои условия, подкупая чиновников, он будет одним из игроков", – сказал политик.

Он отметил, что по состоянию на 2014 год Украина была крупнейшим клиентом "Газпрома", но, по его убеждению, это вряд ли возможно в дальнейшем, так как диверсификация рынков и функционирование газового рынка в нормах Евросоюза не позволит этому случиться.

"Кто-то будет покупать напрямую у "Газпрома", значит, так будет. Возможно, теоретически, "Нафтогаз" будет покупать напрямую у "Газпрома" на определенном этапе, но исключительно в рамках рыночных механизмов, без коррупции, шантажа и без "газовой иглы". Я убежден, что все это мы оставим позади", – сказал Кулеба.

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему. 1 января по этому договору начались первые поставки газа в Европу.