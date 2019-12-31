"Нафтогаз України" пока не ведет переговоры о закупках российского газа – Коболев

По вопросам прямых поставок российского газа в Украину ведутся "интенсивные и эмоциональные дискуссии", сказал глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

НАК "Нафтогаз України" пока не ведет переговоры о закупке газа у России. Об этом на пресс-конференции 31 декабря заявил глава компании Андрей Коболев, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Пока мне трудно предусмотреть. По этому вопросу идет достаточно интенсивная и эмоциональная дискуссия среди украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания, я думаю, мы сможем вернуться к этому вопросу. Пока что "Нафтогаз" такие переговоры не ведет", – сказал он.

С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. 30 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет с возможностью его продления на 10 лет на аналогичных условиях. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в течение действия пятилетнего контракта на транзит Украина получит более $7 млрд.