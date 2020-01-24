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Джонсон показал в Twitter, как подписывал соглашение о Brexit

Подпись под соглашением о выходе из ЕС возвещает новую главу в истории Великобритании, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

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Джонсон заявил, что уважает мандат, выданный ему британским народом
Джонсон заявил, что уважает мандат, выданный ему британским народом
Фото: ЕРА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 января разместил в Twitter фотографию, на которой подписывает соглашение о Brexit.

"Сегодня я подписал соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза с 31 января в знак уважения к демократическому мандату, выданному британским народом. Эта подпись возвещает новую главу в истории нашей страны", – написал Джонсон.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Евросоюза. Это решение тогда поддержали 51,9% британцев. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

Британский парламент 13 марта 2019 года проголосовал против Brexit по схеме "без соглашения". При этом Палата общин несколько раз отклоняла правительственный вариант сделки по Brexit.

На саммите 10 апреля лидеры стран Евросоюза утвердили отсрочку Brexit до 31 октября, а 29 октября ЕС продлил сроки выхода Великобритании еще на три месяца.

20 декабря Палата общин поддержала соглашение по Brexit, согласно которому страна должна покинуть Европейский союз 31 января 2020 года. Из ЕС Великобритания выйдет пока что формально, так как страна потеряет представительство и право голоса в органах власти Евросоюза, но останется частью единого экономического пространства до конца 2020 года.

9 января 2020 года Палата общин окончательно утвердила условия Brexit. Палата лордов одобрила законопроект премьер-министра Джонсона 22 января.

23 января законопроект о выходе страны из Европейского союза подписала королева Великобритании Елизавета II.

24 января в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

Ожидается, что 29 января соглашение ратифицирует Европарламент.

Теги: Великобритания, Борис Джонсон, Европейский союз, Brexit
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