Украина просит Евросоюз отреагировать на недружественный жест Азербайджана – СМИ

Азербайджан, который был хозяином официального мероприятия под эгидой Восточного партнерства, отказал в участии представительнице Украины из-за ее армянского происхождения. По информации "Европейской правды", Министерство внутренних дел Украины пожаловалось на действия Баку в представительство ЕС.

Украина пожаловалась Евросоюзу на недружественные действия Азербайджана, который отказал украинской представительнице в участии в официальном мероприятии под эгидой Восточного партнерства из-за ее армянского происхождения. Об этом 24 января сообщила "Европейская правда" со ссылкой на источник, информированный о ходе конфликта.

Речь идет о семинаре "Анализ конфликтов", который проходил 13–16 января в Баку. Он был организован Европейским колледжем безопасности и обороны (ЕКБО), который является структурной единицей Европейской службы внешних действий.

"По официальному приглашению ЕКБО, полученному через Министерство иностранных дел Украины, Министерство внутренних дел сообщило кандидатуру для участия в мероприятии, которая была включена в состав делегации Украины. Выдвинутые кандидаты от Украины были подтверждены ЕКБО, прошли необходимое онлайн-обучение и получили электронные билеты. В то же время накануне выезда... была получена информация, что участие представителя МВД Украины в мероприятии невозможно в связи с отказом азербайджанской стороны во въезде для представителя Украины армянского происхождения", – говорится в документе, который, по сведениям издания, МВД Украины направило в представительство Евросоюза.

В письме не называется имя сотрудника; по данным источника "Европейской правды", речь идет о директоре департамента международного сотрудничества и европейской интеграции Мэри Акопян.

"Азербайджанская сторона демонстрирует нежелание интегрироваться в общее проевропейское пространство. Указанный случай создает прецедент недружественного отношения к Украине", – говорится в письме.

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В украинском правительстве решили не переводить этот конфликт в публичную плоскость, отметил собеседник издания.