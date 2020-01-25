Число жертв коронавируса в Китае достигло 41

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 1287.

По состоянию на 25 января в Китае от осложнений, вызванных коронавирусом 2019-nCoV погиб 41 человек, сообщает Global Times.

Число подтвержденных случаев достигло 1287.

Как пишет The Canberra Times, первый случай инфицирования подтвержден в Австралии. Это 50-летний мужчина, приехавший из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки заболеваемостью.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 24 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 26 человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.