В Китае констатировали, что скорость распространения нового коронавируса возрастает

Глава государственного управления здравоохранения Китая Ма Сяовэй заявил, что новый коронавирус 2019-nCoV передается от человека к человеку во время инкубационного периода.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил 25 января, что скорость распространения нового коронавируса в Китае, вызвавшего вспышку пневмонии, возрастает, сообщило Reuters.

По словам лидера Китая, ситуация является "тяжелой".

Заместитель главы государственного департамента по вопросам общественной безопасности Ху Цинхай отметил на брифинге, что Китай столкнулся "с чрезвычайно серьезным кризисом общественного здравоохранения".

Глава государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэй заявил, что новый коронавирус 2019-nCoV передается от человека к человеку и во время инкубационного периода, сообщает 26 января The Guardian.

Инкубационный период нового вируса (в это время не проявляются симптомы заболевания) составляет от одного до 14 дней.

Ма Сяовэй также констатировал, что скорость распространения вируса растет и число зараженных может увеличиться. В то же время он сообщил, что информация о характеристиках 2019-nCoV пока ограничена, поэтому неясно, какие риски могут представлять собой дальнейшие мутации вируса.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек, всего зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. 324 человека находятся в критическом состоянии, при этом 49 человек выздоровели.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.