В Китае начали работать над созданием вакцины от нового коронавируса

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний выделил коронавирус и в настоящее время идентифицирует штамм семян, рассказал Сюй Вэньбо, глава Национального института Китая по контролю и профилактике вирусных заболеваний.

По состоянию на 26 января от вируса погибло 56 человек Фото: EPA

В Китае работают над созданием вакцины от нового коронавируса, вызывающего пневмонию. Об этом 26 января рассказал Сюй Вэньбо, глава Национального института Китая по контролю и профилактике вирусных заболеваний, пишет агентство Xinhua.

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний выделил вирус и в настоящее время идентифицирует штамм семян. Также исследователи проводят скрининг лекарств от пневмонии, которую вызывает вирус.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек, всего зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. 324 человека находятся в критическом состоянии, при этом 49 человек выздоровели.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.