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В Канаде выявили первый случай заражения новым коронавирусом

50-летний пациент вернулся в Канаду из китайского города Ухань, откуда начал распространение новый коронавирус.

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От нового коронавируса погибло уже 56 человек
От нового коронавируса погибло уже 56 человек
Фото: EPA

В Канаде выявили первый случай заражения новым коронавирусом, который распространяется из Китая. Об этом сообщил канал CBC News 25 января.

В субботу этот случай заражения был подтвержден в Торонто. 50-летний заболевший ездил в китайский город Ухань, откуда начал распространяться новый вирус.

В течение дня после прибытия он заболел. Сейчас его состояние стабильно. 

Несмотря на то, что заражение вирусом было подтверждено экспертами в Торонто, заболевание не может быть подтверждено официально без результатов исследования в Национальным центре по инфекционным заболеваниям в Виннипеге.

Сейчас медики пытаются установить, сколько человек контактировало с заболевшим после его возвращения. 

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 26 января в Китае подтверждено 1975 случаев заражения, погибло 56 человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

24 января стало известно, что в Шанхае удалось вылечить от пневмонии первую пациентку, инфицированную новым коронавирусом.

В Украине 24 января выявили трех пациентов с подозрением на заражение новым коронавирусом, который распространяется из Китая, однако в двух случаях это не подтвердилось, а еще один продолжают исследовать, рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Теги: Китай, Канада, пневмония, коронавирус 2019-nCoV
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