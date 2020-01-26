50-летний пациент вернулся в Канаду из китайского города Ухань, откуда начал распространение новый коронавирус.

От нового коронавируса погибло уже 56 человек Фото: EPA

В Канаде выявили первый случай заражения новым коронавирусом, который распространяется из Китая. Об этом сообщил канал CBC News 25 января.

В субботу этот случай заражения был подтвержден в Торонто. 50-летний заболевший ездил в китайский город Ухань, откуда начал распространяться новый вирус.

В течение дня после прибытия он заболел. Сейчас его состояние стабильно.

Несмотря на то, что заражение вирусом было подтверждено экспертами в Торонто, заболевание не может быть подтверждено официально без результатов исследования в Национальным центре по инфекционным заболеваниям в Виннипеге.

Сейчас медики пытаются установить, сколько человек контактировало с заболевшим после его возвращения.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 26 января в Китае подтверждено 1975 случаев заражения, погибло 56 человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.