Жириновский о коронавирусе: Боюсь, что это очередная провокация

Депутат Госдумы РФ, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что коронавирус 2019-nCoV могли придумать, чтобы "заработать миллиарды" на лекарстве.

Жириновский: Если это действительно заболевание, то мы в Думе должны принять какие-то меры предосторожности Фото: ЕРА

Депутат Госдумы РФ, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский во время выступления в Думе заявил, что коронавирус 2019-nCoV может быть "очередной провокацией. Видео опубликовано 22 января на YouTube-канале "ЛДПР-ТВ".

"Если это действительно заболевание, то мы и в Думе должны принять какие-то меры предосторожности: меньше приглашать в здание Думы, меньше контактов и так далее. Я боюсь, что это очередная провокация, когда вот так напугают всю планету, а потом выбросят заготовленное лекарство, его быстро все раскупят и снова заработают миллиарды. Но информация идет, что мы готовимся: проверки, ограничения в аэропортах, значит, кому-то известно, что это, правда, настоящая болезнь. Но помните коровье бешенство? Как подавили британскую говядину, сразу кончилось бешенство. То же самое с лихорадкой, птичьим гриппом и свиной чумой", – заявил он.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане, население которого составляет более 11 млн человек. По состоянию на 24 января число погибших от нового коронавируса в КНР составляло 26 человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.