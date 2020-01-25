По состоянию на вечер 25 января число заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 1,3 тыс. человек. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на китайские органы здравоохранения.
По информации ведомства, в стране было зарегистрировано не менее 1335 случаев заболевания. 41 человек умер.
Позже издание сообщило о еще пяти новых случаях заболевания.
Из-за коронавируса туристические компании Пекина прекратили организацию туров.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане, население которого составляет более 11 млн человек.
Единичные случаи заболевания зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Японии, Вьетнаме, Саудовской Аравии, а также в США и Франции.
Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.
Власти Китая из-за распространения вируса ввели ограничения на выезд из 14 городов страны. 24 января стало известно, что в Шанхае удалось вылечить от пневмонии первую пациентку, инфицированную новым коронавирусом.
В Украине 24 января выявили трех пациентов с подозрением на заражение новым коронавирусом, который распространяется из Китая, однако в двух случаях это не подтвердилось, а еще один продолжают исследовать, рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.