Из-за большого количества случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Китае туристические компании Пекина прекратили организацию туров.

Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку Фото: ЕРА

По состоянию на вечер 25 января число заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 1,3 тыс. человек. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на китайские органы здравоохранения.

По информации ведомства, в стране было зарегистрировано не менее 1335 случаев заболевания. 41 человек умер.

Позже издание сообщило о еще пяти новых случаях заболевания.

Из-за коронавируса туристические компании Пекина прекратили организацию туров.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане, население которого составляет более 11 млн человек.

Единичные случаи заболевания зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Сингапуре, Южной Корее, Таиланде, Японии, Вьетнаме, Саудовской Аравии, а также в США и Франции.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.