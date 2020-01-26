Число жертв нового коронавируса достигло 56 человек

В Китае зарегистрированно 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной новым коронавирусом, 324 человека – в критическом состоянии.

Число жертв нового коронавируса 2019-nCoV достигло 56 человек. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения.

В Китае зарегистрированно 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной новым вирусом, 324 человека – в критическом состоянии.

В то же время 49 человек выздоровели. Еще у 2684 пациентов подозревают заражение вирусом, но это пока не подтверждено.

Кроме этого, четыре случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по два – в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три – в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному – в Непале и Австралии.

Ранее сообщалось о 52 погибших.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.