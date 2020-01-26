Количество погибших от коронавируса 2019-nCoV в Китае увеличилось до 52

В Китае коронавирусом 2019-nCoV заболело более 1,7 тыс. человек, еще 31 человек заболел в 10 других странах.

В Китае количество погибших от коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 52, сообщил 26 января китайский телеканал CGTN.

Ранее было известно о 41 погибшем.

На сайте ООН отмечается, что среди умерших – 62-летний врач из больницы города Ухань, который заразился вирусом от пациента.

Телеканал информирует, что в Китае диагностировано 1705 случаев коронавируса, еще 31 случай заболевания подтвердили за рубежом. Речь идет о по меньшей мере 10 странах (Таиланд, Австралия, Япония, Франция, Сингапур, США, Малайзия, Вьетнам, Южная Корея и Непал).

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.