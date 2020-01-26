В Борисполе будут проверять инфракрасными термометрами всех пассажиров из Китая

Температурный скрининг пассажиров из Китая в аэропорту должен снизить риск завоза коронавируса в Украину, отметили в украинском Министерстве здравоохранения.

От коронавируса в Китае умерло 56 человек Фото: ЕРА

С 26 января (ближайший плановый авиарейс из Китая) в аэропорту Борисполь начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из этой страны, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами", – сказано в сообщении.

В Минздраве Украины отметили, что Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по скринингу в пунктах въезда в страны, в которых еще не была зафиксирована передача нового коронавируса.

"Предыдущий опыт ВОЗ показывал, что введение скрининга температуры тела для выявления потенциальных подозрительных случаев коронавируса требовал значительных инвестиций и не был достаточно эффективным. Однако во время вспышки коронавируса 2019-nCoV большинство случаев болезни в аэропортах были обнаружены именно благодаря температурном скринингу. Такой метод значительно снижает риск заноса возбудителя болезни в страну", – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что "для минимизации риска инфицирования коронавирусом ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ".

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек, всего зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. 324 человека находятся в критическом состоянии, при этом 49 человек выздоровели.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.