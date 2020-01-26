Из-за нового коронавируса Казахстан приостановил безвиз для транзитных пассажиров из Китая

Казахстан рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Китай из-за нового коронавируса.

По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек Фото: ЕРА

Казахстан приостановил безвизовый режим пребывания в стране для транзитных пассажиров из Китая, сообщила 26 января пресс-служба казахстанского премьер-министра.

Глава правительства Казахстана Аскар Мамин провел совещание по вопросу недопущения распространения коронавируса на территории страны.

Мамин поручил усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на государственной границе, установить медицинское наблюдение за всеми лицами, прибывающими из КНР, обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи, ограничить выезд в Китай в служебные командировки, а также рекомендовать воздержаться от поездок по частным делам и в туристических целях.

"Приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории Республики Казахстан для транзитных пассажиров из КНР… Временно приостановить работу казахстанской части МЦПС "Хоргос"… В случае необходимости обеспечить экстренную эвакуацию казахстанских студентов и других граждан РК, находящихся в городе Ухань", – сказано в сообщении.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек, всего зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. 324 человека находятся в критическом состоянии, при этом 49 человек выздоровели.