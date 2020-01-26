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"Проверяют абсолютно всех". Гончарук рассказал о контроле за прилетевшими из Китая в Борисполь

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в аэропорту Борисполь в связи с распространением коронавируса проверяют не только людей, которые прибыли из Китая, но и животных.

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Гончарук сообщил, что у прибывших из Китая пассажиров симптомов коронавируса не обнаружили
Гончарук сообщил, что у прибывших из Китая пассажиров симптомов коронавируса не обнаружили
Фото: kmu.gov.ua

В Украине усиливаются меры безопасности в связи с распространением в мире нового смертельного коронавируса. Об этом 26 января в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса. Сейчас ситуация с распространением коронавируса в мире такова, что требует особого внимания. Поэтому мы усилили контроль на пунктах въезда в Украину для своевременного выявления возможных случаев заболевания", – написал он.

Премьер отметил, что в аэропорту Борисполь украинские специалисты уже встретили сегодня первый рейс из Китая, которым в Украину прибыли 150 человек. Их проверили в том числе с помощью температурного скрининга.

"Ни одного человека из них, у которого были бы признаки заболевания, не обнаружили, все допущены на территорию Украины", – проинформировал Гончарук.

По его словам, на прибывающих рейсах из Китая "проверяют абсолютно всех пассажиров – и тех, кто приехал в Украину, и тех, кто транзитом путешествует".

"Почему мы ввели такой скрининг только на прямые рейсы из Китая? Потому что такие же проверки работают в других аэропортах мира. Если человек приезжает в Киев транзитом, например, через Милан, то температурный скрининг этот человек пройдет в Милане. ...Все животные, ввозимые в Украину, также проходят обязательный специальный осмотр ветеринарными службами", – объяснил глава правительства.

https://www.facebook.com/PMHoncharuk/posts/182415999804986

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. По состоянию на утро 26 января число погибших от вируса в Китае составило 56 человек, всего зарегистрировано 1975 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. 324 человека находятся в критическом состоянии, при этом 49 человек выздоровели.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

24 января стало известно, что в Шанхае удалось вылечить от пневмонии первую пациентку, инфицированную новым коронавирусом.

В Украине 24 января выявили трех пациентов с подозрением на заражение новым коронавирусом, который распространяется из Китая, однако в двух случаях это не подтвердилось, а еще один продолжают исследовать, рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Теги: Украина, Китай, Борисполь, животные, правительство, аэропорт, вирус, Алексей Гончарук, пассажиры, коронавирус 2019-nCoV
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