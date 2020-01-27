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Коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ изменила риск с "умеренного" на "высокий"

Оценка глобального риска китайского коронавируса, сделанная ранее, была ошибочной, признали во Всемирной организации здравоохранения.

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Степень риска в Китае ВОЗ считает "очень высокой"
Степень риска в Китае ВОЗ считает "очень высокой"
Фото: ЕРА

Всемирная организация здравоохранения исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий". Об этом говорится в отчете ВОЗ за 26 января.

Предыдущая оценка, которая публиковалась в отчетах за 23–25 января, признана неправильной.

Риск признан "очень высоким" в Китае, "высоким" – на региональном уровне и "высоким" – на глобальном уровне.

По состоянию на 27 января в Китае умерло от нового коронавируса 80 человек, число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 2744.

За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде (восемь), Японии (три), Южной Корее (три), США (пять), Вьетнаме (два), Сингапуре (четыре), Малайзии (четыре), Непале (один), Франции (три), Австралии (четыре), Камбодже (один).

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. 

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

Теги: Китай, ВОЗ, коронавирус 2019-nCoV
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