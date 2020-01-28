У студента, который приехал во Львов из Китая, нет подозрения на коронавирус – эпидемиолог

Признаки заражения новым коронавирусом – повышенная температура тела, а у вернувшегося во Львов из Китая студента этого симптома нет, рассказала главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.

У студента, который приехал во Львов из Китая, нет подозрения на коронавирус, заявила 27 января "Гал-інфо" главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.

По ее словам, врачи не подтверждают коронавирус у студента.

"Место, где он был в Китае, очень далеко от города Ухань, где бушует коронавирус, но поскольку у него есть насморк и незначительное покашливание, его госпитализировали. Сейчас он в отдельном боксе, за ним наблюдают врачи, но у него не было повышения температуры тела. Известно, что все случаи коронавируса, о которых сообщают, протекают с повышением температуры тела. У него нет подозрения на коронавирус", – сказала Тимко.

Она добавила, что у студента – острое респираторное заболевание.

"Учитывая тот момент, что он прибыл из Китая, он сам захотел госпитализации, но опасности для его здоровья нет", – отметила Тимко.

Заместитель руководителя Львовского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Олег Когут заявил 27 января, что первые анализы 19-летнего студента свидетельствуют об отсутствии коронавируса 2019-nCoV, но специалисты будут проводить другие тесты.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 28 января в Китае умерло от нового коронавируса 106 человек, число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 4515.

За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде (восемь), Японии (три), Южной Корее (три), США (пять), Вьетнаме (два), Сингапуре (четыре), Малайзии (четыре), Непале (один), Франции (три), Германии (один), Австралии (четыре), Камбодже (один).

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.