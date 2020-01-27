Коронавирус из Китая. Иммунолог Волянский заявил, что СНБО должен немедленно собраться и принять адекватные решения

Мероприятий по профилактике проникновения в Украину нового коронавируса из Китая, утвержденных на заседании оперативного координационного штаба при Министерстве здравоохранения Украины 24 января, на сегодняшний день уже недостаточно. Для принятия правильных решений должен собраться Совет по национальной безопасности и обороне, заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский.

Совет национальной безопасности и обороны должен немедленно собираться и принимать адекватные решения в связи с распространяющимся из Китая новым коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook написал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский.

По его мнению, мероприятий, утвержденных на заседании оперативного координационного штаба при Министерстве здравоохранения Украины 24 января, на сегодняшний день явно недостаточно.

"Глядя на обновленные данные эпидемии коронавирусной инфекции в Китае, можно сделать один неприятный вывод – оперативными и жесткими действиями власти не смогли удержать вирус в пределах города Ухань и провинции Хубэй. Динамика распространения по всем 34 административным единицам страны крайне высокая. Пока случаи вне Китая единичны и контролируемы, перед цивилизацией стоит задача не выпустить вирус из страны. Для этого нужно прекратить перемещения из Китая (не только китайцев) за рубеж. Это звучит нереально для миллиардной страны с миллионным ежедневным пассажиропотоком в мир и обратно, но нужно пренебречь интересами китайцев и выиграть время для отработки алгоритма изоляции, диагностики и лечения заболевших, создания вакцины", – отметил Волянский.

По его словам, 5-процентная летальность в городе Ухань – это крайне высокий показатель. Врач-иммунолог считает, что в ближайшее время должны быть отменены все авиарейсы из/в Китай.

"На межведомственном совещании оперативного координационного штаба 24 января было принято решение "проводить температурный скрининг пассажиров, прилетающих прямыми рейсами из Китая". Этого мало. Сейчас в Украине нет прямого регулярного авиасообщения с Китаем. Нужно немедленно взять под контроль не только прямые туристические чартеры, но и всех транзитных пассажиров из Китая, прилетающих в Украину через Алматы, Нур-Султан, Доху, Баку, Дубай, Стамбул, Дели, Варшаву, Вену, Брюссель, Франкфурт, Рим, Мюнхен, Цюрих, Амстердам, Париж, Прагу, Хельсинки. Для этого необходимо обязать авиакомпании сообщать о таких пассажирах как можно раньше, в идеале еще в транзитном аэропорту надо одевать на них маски и изолировать от других пассажиров. Это не решит проблему более сложных транзитов (с двумя и более пересадками), но риски в этих случаях гораздо ниже", – считает Волянский.

По его мнению, экипажи самолетов нужно уже снабжать масками и дезинфектантами в достаточном количестве.

"Скринингового температурного контроля абсолютно недостаточно. Лихорадку можно легко подавить противовоспалительными препаратами, кроме того, лихорадки может и не быть у больных. Транзитных пассажиров из Китая нужно изолировать на 12–14 дней (максимальный инкубационный период). Крайне важны слаженные действия пограничной службы, санитарно-карантинных подразделений, инфекционистов и эпидемиологов. Нужно развернуть мобильные госпитали в аэропортах и на вокзалах, обеспечить их персонал средствами защиты и спецтранспортом. Нужно освобождать инфекционные отделения, а лучше целые стационары. Нужны диагностические наборы. Нужны актуальные материалы по диагностике и лечению", – отметил он.

По состоянию на 27 января в Китае умерли от нового коронавируса 80 человек, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 2744, 461 пациент находится в критическом состоянии.

За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде (восемь), Японии (три), Южной Корее (три), США (пять), Вьетнаме (два), Сингапуре (четыре), Малайзии (четыре), Непале (один), Франции (три) и Австралии (четыре).

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане (Китай), население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 24 января ВОЗ обновила рекомендации по поводу коронавируса.

США, Япония и Франция начали эвакуацию своих граждан из Уханя.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.