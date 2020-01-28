Во Львове госпитализировали студента, вернувшегося из Китая, у него кашель и насморк

По предварительным данным, у госпитализированного нет коронавируса, но медики решили подстраховаться, сообщил замглавы Львовского областного лабораторного центра Минздрава Украины Олег Когут.

Во Львове госпитализировали 19-летнего студента, который вернулся с учебы из Китая, у него кашель и насморк. Как информирует "Громадське", об этом 27 января сообщил Олег Когут, заместитель руководителя Львовского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Родственники заболевшего вызвали "скорую". Его изолировали в отдельном боксе.

Первые анализы свидетельствуют об отсутствии коронавируса 2019-nCoV, но специалисты будут проводить другие тесты, рассказал Когут.

"Болеет он с 23 числа, еще будучи в Китае, почувствовал себя не совсем хорошо", – сообщил специалист.

По словам Когута, молодой человек учится далеко от города Ухань, откуда началось распространение атипичной пневмонии, вызываемой новым вирусом.

"Состояние его средней тяжести, симптоматики, которая говорила бы, что это тяжелый респираторный синдром, фактически на сегодня нет, но береженого бог бережет, мы пока себя подстраховали, и я считаю, что наши действия были правильными", – сказал представитель лабораторного центра.

Также Когут отметил, что даже если будет установлено наличие коронавируса, то его очаг уже локализован: студент находится в боксе инфекционного стационара и "от него уже никто не заразится".

Известно, что пациент прилетел из Китая в Варшаву, откуда ехал во Львов на автобусе. Медики пытаются установить список пассажиров и водителя автобуса, а также найти водителя такси, подвозившего студента. Его мать сейчас также в больнице, у нее, по словам Когута, никаких симптомов болезни нет.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане, население которого составляет более 11 млн человек. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения начиная с 26 января оценивает риск нового коронавируса на глобальном уровне как "высокий", в Китае – как "очень высокий".

По состоянию на 27 января в Китае умерло от нового коронавируса 80 человек, число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 2744.

За пределами Китая подтвержденные случаи были зарегистрированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии, Непале, Франции, Австралии, Шри-Ланке, Камбодже.

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 26 января не было.